Le private equity n’est plus réservé aux fortunés

Les actions non cotées ne sont plus réservées exclusivement à la riche clientèle des banquiers privés. Ces dernières années, grâce à l’arrivée de véhicules spécialisés, le Private Equity est devenu plus accessible.

Les fonds de Private Equity (ou PE) – c’est-à-dire qui investissent dans des actions non cotées – présentent de nombreux avantages. En plus de leur rendement potentiellement attrayant, ces investissements permettent également de mieux diversifier un portefeuille. Le revers de la médaille est leur niveau de risque – plus élevé – et leur manque de liquidité. Ils ne sont donc pas conseillés à tous les investisseurs.

Dans certaines banques privées, le Private Equity n’est proposé que dans le segment "Wealth Management", c’est-à-dire aux clients dont le patrimoine se monte à 5 millions d’euros minimum.

Grâce aux fonds "feeder", les investisseurs individuels dont les avoirs sont plus limités peuvent également accéder au Private Equity.

Une technique très utilisée pour proposer du PE consiste à créer un fonds "feeder". Il s’agit de fonds qui rassemblent les capitaux de nombreux investisseurs pour les transformer en fonds commun de PE. Grâce à ces fonds "feeder", les investisseurs individuels dont les avoirs sont plus limités peuvent également accéder au Private Equity. "Souvent, le seuil d’accès est fixé à 250.000 euros, alors que pour un “masterfund”, il oscille entre 5 et 10 millions d’euros", explique Serge Langhendries, responsable Private Equity chez BNP Paribas Fortis Wealth Management.

Patrimoine minimum: 2,5 millions d'euros

Pour démocratiser l’offre, la banque utilise depuis peu la structure ELTIF (European Long Term Investment Fund). L’ELTIF est un label européen décerné aux produits d’investissement qui permettent aux particuliers d’accéder à des projets contribuant à rendre l’Europe plus durable. "Grâce à cette structure, nous avons réussi à abaisser le seuil d’accès à 125.000 euros. Avec une limite de maximum 5% du patrimoine, le Private Equity est ainsi accessible aux clients disposant d’un capital de 2,5 millions d’euros", poursuit Langhendries.

Chez KBC Private Banking, le seuil se situe encore à 5 millions d’euros. "Nous offrons plusieurs solutions à ces clients. Soit nous leur proposons des fonds maison, soit nous créons des fonds “feeder” qui donnent accès à des fonds de tiers. Plusieurs fonds sont directement accessibles", peut-on entendre.

"La plupart du temps, le montant minimum est de 250.000 euros, mais il peut arriver qu’il soit plus bas, par exemple 50.000 euros." KBC

Certains de ces fonds sont structurés comme une pricaf privée. Depuis la loi de relance en mars 2018 visant à donner un coup de pouce au PE, ces véhicules ont le vent en poupe. KBC vient de lancer la pricav privée Private Partners Life Sciences. "Ce fonds investira dans 8 ou 9 fonds de Private Equity, qui investissent dans de jeunes entreprises actives dans le secteur des soins de santé. Cette approche permet aux investisseurs d’être bien diversifiés dans différents types d’entreprises actives dans ce secteur", explique-t-on chez KBC. L’avantage de cette structure est que les seuils d’accès peuvent être abaissés. "La plupart du temps, le montant minimum est de 250.000 euros, mais il peut arriver qu’il soit plus bas, par exemple 50.000 euros", explique-t-on chez KBC.

Quaestor, un spécialiste en solutions de Private Equity, travaille aussi avec des fonds "feeder" et a fixé le seuil d’accès à 100.000 euros. "Notre offre comprend des fonds gérés par des tiers, sur lesquels nous créons un “feeder”, parfois via le statut d’une pricav privée", explique Geert Vastiau de Quaestor. "Notre offre est très variée, allant de fonds généralistes dans des secteurs traditionnels à des fonds axés sur un secteur spécifique, par exemple les logiciels, la fintech, les biotechnologies, etc. Grâce à notre longue présence dans ce secteur, nous avons de très bons contacts et un accès aux meilleurs fonds", affirme Vastiau.

Investisseurs expérimentés

Chez ABN Amro Private Banking et Banque de Luxembourg, le seuil d’entrée a été fixé à 250.000 euros. Les deux banques soulignent les avantages offerts par le Private Equity tout en recommandant la prudence. "Nous conseillons à nos clients ne pas investir plus de 10% de leur capital disponible dans le PE, et de préférence un maximum de 5% dans une même émission.

"Même si l’accès s’est démocratisé, il ne faut pas oublier que cette catégorie d’investissement est destinée aux investisseurs très expérimentés." Koen Deferm Banque de Luxembourg

Le client doit également démontrer qu’il dispose de suffisamment de connaissances et d’expérience", explique-t-on chez ABN Amro. Koen Deferm de la Banque de Luxembourg ajoute: "Même si l’accès s’est démocratisé, il ne faut pas oublier que cette catégorie d’investissement est destinée aux investisseurs très expérimentés qui disposent d’une surface financière suffisante et qui affichent un profil d’investisseur approprié.

En effet, il ne faut pas sous-estimer les risques que représente le Private Equity. Ces investissements ne bénéficient d’aucune garantie du capital ou de rendement, ce qui signifie que dans le pire scénario, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. En outre, il s’agit de produits illiquides. Vous ne pouvez pas vendre quand bon vous semble. En règle générale, l’horizon de placement recommandé est d’au moins dix ans.

10%+ rendement Le Private Equity génère souvent des rendements supérieurs à la moyenne, à savoir de 10% ou plus par an

En revanche, le Private Equity génère souvent des rendements supérieurs à la moyenne, à savoir de 10% ou plus par an. "Les clients qui auraient investi dans tous les fonds “feeder” que nous proposons depuis 1998 auraient réalisé un rendement net de plus de 10% par an", explique Serge Langhendries. Un autre avantage de cette classe d’actifs est leur absence de corrélation avec les actions cotées. Ils représentent ainsi un bon moyen de diversifier un portefeuille.

Intérêt croissant

Il ne faut donc pas s’étonner de l’intérêt croissant manifesté ces dernières années par les investisseurs. "Cela fait plusieurs années que les investisseurs s’intéressent aux solutions illiquides en général, et pas uniquement au Private Equity. Les taux sont extrêmement bas et les marchés d’actions atteignent des niveaux record. Il est important que les investisseurs disposant de suffisamment de moyens financiers diversifient leurs investissements", explique-t-on chez Belfius, qui propose le Private Equity via des fonds de tiers.

"Une partie importante de notre clientèle sont des entrepreneurs ayant beaucoup d’affinités avec le monde de l’entreprise." Geert Vastiau Quaestor

La banque souhaite par ailleurs donner accès à tous les actifs illiquides, comme la dette privée et l’immobilier. Quaestor a aussi remarqué l’intérêt croissant pour le Private Equity, surtout de la part des entrepreneurs. "Une partie importante de notre clientèle sont des entrepreneurs ayant beaucoup d’affinités avec le monde de l’entreprise", explique Geert Vastiau.

Pour KBC, le Private Equity n’est pas une mode passagère. "L’intérêt pour ce type d’investissement existe depuis longtemps et est loin de faiblir. Nous sommes convaincus qu’il ne s’agit pas d’un “hype”, mais d’une classe d’actifs qui continuera à faire partie intégrante des grands portefeuilles», peut-on entendre.

"Cette classe d’actifs n’est pas réputée être bon marché en raison des coûts élevés inhérents au segment non coté." Banque de Luxembourg

Bien entendu, le Private Equity n’est pas gratuit. La structure de coûts est différente de celle des fonds d’investissement classiques. D’une part, il faut payer des droits d’entrée lors de l’achat du fonds et des frais traditionnels pour la gestion quotidienne, et d’autre part, le fonds retient une commission de performance si le rendement du fonds est supérieur à un pourcentage donné.

"Cette classe d’actifs n’est pas réputée être bon marché en raison des coûts élevés inhérents au segment non coté", expliquent les experts de la Banque de Luxembourg.

Certains acteurs essaient de se positionner sur ce plan. Top Tier Access (TTA), un véhicule créé par quelques "family offices" belges, a par exemple lancé l’an dernier un fonds de Private Equity qui investit dans d’autres fonds. Ce fonds de fonds facture 45 points de base pour sa gestion, ce qui, selon le groupe, est très concurrentiel.

"La différence entre les bons et mauvais gestionnaires se fait encore plus sentir dans cette classe d’actifs." Koen Deferm