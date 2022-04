Les points d'attention lors de la donation d'un compte-titres en démembrement

La donation d'un compte-titres avec réserve d'usufruit est un classique de la planification successorale, car elle permet de limiter les droits de succession tout en gardant le contrôle et en continuant à percevoir des revenus. Mais dès lors qu'on multiplie les intervenants et les titulaires d'un compte, on multiplie également les points d'attention et les problèmes potentiels. Quels sont-ils?