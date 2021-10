Une donation permet d’éviter le "krach boursier" qui accompagne un héritage

Officialiser le don via un acte notarié

L’alternative consiste à officialiser ce don via un acte notarié. Mais dans ce cas, il faut payer des frais de notaire et les droits d’enregistrement sur les donations. En Flandre et à Bruxelles, ceux-ci se montent à 3% en ligne directe et entre les conjoints et cohabitants légaux. En Flandre, ce taux s’applique également aux cohabitants de fait depuis plus d’un an. Pour les autres dons, c’est le taux de 7% qui s’applique. En Wallonie, les taux se montent respectivement à 3,3 et 5,5%.