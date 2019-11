Au moins 250 licenciements secs chez Proximus

Les négociations entre syndicats et direction touchent à leur fin chez Proximus. Le nombre de suppressions d’emplois devrait être moins importants que prévu. On parle d'au moins 250 licenciements secs.

Après des mois de négociations entre les syndicats et la direction de Proximus, les choses commencent à bouger. Ce mercredi, les responsables d’équipes sont chargés de préciser à leurs travailleurs combien de postes devraient être concernés par le plan de restructuration . Pour l’heure, rien n’est toutefois encore complètement définitif. Les négociations sont d’ailleurs toujours en cours. "Une dernière réunion avec les deux conciliateurs et la direction est prévue le 18 novembre", confirme un syndicat.

Ces rendez-vous réguliers entre la direction et les syndicats ont pour objectif de déterminer la mise en place concrète du plan "shift to digital", annoncé en janvier dernier et qui prévoit notamment la suppression de 1.900 postes. Les suppressions pourraient toutefois être moindres qu’annoncées et pourraient se situer plutôt autour de 1.300. "Diminuer ce chiffre a toujours été l’ambition depuis le début des négociations", confirme-t-on du côté de chez Proximus sans pour autant donner de précisions.