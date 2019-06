Discussions toujours aussi compliquées chez Proximus

Cela bloque toujours du côté de Proximus. En phase d’information depuis janvier suite à l’annonce d’un important plan de restructuration, les syndicats et la direction se réunissaient ce mardi. Dans quel but exactement? C’est bien là que cela coince, visiblement. "La proposition de passer au stade de négociation a été faite par Stefaan De Clerck, le président de la Commission paritaire lors de la dernière réunion, la semaine dernière", confirme-t-on du côté de Proximus. Les syndicats ont accepté la proposition d’en discuter hier. Mais pour la CGSP, l’objet de la réunion du jour état d’officialiser ou non le passage à l‘étape des négociations. Ce qui est visiblement raté selon le syndicat socialiste. "La journée a été assez chaotique avec beaucoup d’interruptions et d’oppositions. Nous n’avions de toute façon pas le mandat de notre base pour passer au stade suivant", explique Laurent Malengreau, le délégué syndical CGSP.