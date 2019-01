Dominique Leroy: "Pas d'accord formel sur le nombre de licenciements"

La CEO de Proximus, Dominique Leroy, nous explique que le nombre de 1.900 licenciements n'a pas encore été formellement acté. Plusieurs pistes existent pour les travailleurs concernés, même si la patronne ne peut exclure de licenciements secs, car, selon elle, l'opérateur "a besoin de gens avec des compétences différentes". Le budget formation sera doublé.

D'où vient le chiffre des 1.900 emplois?

"Nous avons réalisé toute une série d'analyses pour déterminer ce nombre".

"On ne peut pas exclure de licenciements secs." Dominique Leroy

Quand?

"Il n'y a pas d'accord formel sur le nombre d'emplois concernés. Le conseil a approuvé le budget, le plan stratégique à 3 ans, ainsi qu'un plan d'économie de 240 millions d'euros. Dans le cadre de ce dernier point, le conseil nous a mandatés, CEO et management, afin d'entamer un processus de concertation. Je comprends que le Premier, le personnel, ainsi que les syndicats aient été mécontents de notre communication, mais le plan a circulé à la suite d'une fuite. Pour notre part, nous avions prévu l'annonce pour le 15 janvier". "

Les licenciements sont donc inévitables?

"On ne peut pas exclure de licenciements secs. Nous avons convenu avec les partenaires sociaux que la concertation reste la plus courte possible et pas mal de possibilités existent en matière de départs volontaires."

Est-ce un aveu d'échec?

"Je ne le pense pas. Je pense au contraire que l'on a la capacité de continuer à dégager de la croissance. On peut y croire. D'ailleurs, cela fait désormais quatre ans maintenant que Proximus est en croissance (c'était d'ailleurs là toute la mission de la patronne, arrivée début 2014, et de son précédent plan stratégique, "Fit for Growth", NDLR) et réinvestit, grâce à cela, dans ses réseaux notamment. Et ce, sans avoir forcément délivré plus de cash. Fort de cela, je pense que l'on peut désormais aller encore plus loin, entrer dans une seconde étape de la transformation de l'entreprise."

Qu'est-il prévu pour les travailleurs qui ne seront pas licenciés?

"Face à la transformation du marché, nous avons aujourd'hui besoin de gens avec des compétences différentes. Nous allons quasi doubler le budget dédié à la formation."

"Ce n'est pas des plus confortables que de lancer un plan comme ça en fin de mandat. Dès lors, croyez bien que si je le fais, ce n'est pas à titre personnel, mais bien parce que c'était nécessaire pour l'entreprise et son futur." Dominique Leroy

Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt?

"Parce que jusque là, les formations que nous proposions, comme celle en cybersécurité sur un an, n'ont attiré qu'un petit nombre d'employés, principalement du côté des experts. Ce que je peux comprendre parce que cela demande un effort, on n'en a pas toujours envie, ni même pas toujours les capacités d'ailleurs. Avec cette annonce, nous espérons motiver plus de gens à se diriger vers ces formations."

Les filiales du groupe seront-elles impactées?

"Au contraire, dans certains nouveaux business (nés de nombreuses acquisitions réalisées ces derniers mois par Proximus, NDLR), nous allons engager. Parce que l'activité y est en croissance et ne peut être soutenue que par plus de gens."

Resterez-vous à la barre au terme de votre mandat?

"Je n'ai pas à en décider, mais il est vrai que ce serait le plus logique que d'en finaliser la mise en application, ou à tout le moins de l'accompagner. Il est vrai que ce n'est pas des plus confortable que de lancer un plan comme ça en fin de mandat. Dès lors, croyez bien que si je le fais, ce n'est pas à titre personnel, mais bien parce que c'était nécessaire pour l'entreprise et son futur."