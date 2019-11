Dominique Leroy se recase chez Bain & Company

Dominique Leroy rappelle également ses expériences dans les secteurs des télécoms, l’ICT, les biens de consommation et de commerce de détail.

Après un peu plus de cinq ans à la tête de Proximus, Dominique Leroy avait annoncé durant l’été son souhait de ne pas poursuivre l’aventure chez l'opérateur pour tenter une expérience internationale, chez KPN, l’un des leaders du marché néerlandais. Sa nomination fut toutefois avortée quelques semaines après son annonce .

KPN avait été refroidi par les interrogations autour de la vente d’une partie de ses actions Proximus début août, au moment où la CEO n’avait pas encore une vue claire sur son avenir. A l’époque, elle avait vendu 10.480 actions pour un peu plus de 285.0000 euros. La vente avait alors suscité les interrogations de la FSMA et de la justice qui ont ouvert des enquêtes sur un possible délit d'initié.