Grève chez Proximus ce mardi

Le calendrier des négociations

Proximus est une entreprise publique autonome . Ce statut juridique a pour conséquence que la direction n'est pas soumise au cadre de la loi Renault dans ses discussions avec les partenaires sociaux. Le groupe promet toutefois de s'en inspirer le plus possible.

La phase d'information et de consultation a commencé. D'abord prévue sur plusieurs mois, cette phase sera "la plus courte possible", un souhait des syndicats que la direction promet de respecter. Au terme de celle-ci, le management de Proximus pourra plus clairement identifier les activités et le nombre de travailleurs impactés. Pour rappel, 1.900 postes sont menacés actuellement, mais ce chiffre n'est pas définitif. La direction veut limiter au maximum les licenciements secs et étudie toutes les pistes possibles, notamment en privilégiant la mobilité interne.