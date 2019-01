Le flou autour des licenciements inquiète les travailleurs

240 millions d’euros à trouver

"L’accélération de la digitalisation et la demande de nouveaux types de services à des prix compétitifs n’ont jamais été aussi élevées qu’aujourd’hui. Proximus entend évoluer pleinement vers le digital et offrir à ses clients de nouvelles solutions tournées vers l’avenir", précise le groupe qui se considère visiblement trop peu flexible. "Pour réaliser ses ambitions, Proximus doit adapter ses méthodes de travail, devenir plus souple et plus agile, renforcer les compétences de ses collaborateurs dans le domaine digital et ajuster sa structure de coûts pour être plus conforme aux normes du marché", ajoute le communiqué.