Objectif: 240 millions d'euros d'économies

L'entreprise de télécoms, qui informait ce matin les représentants du personnel, annonce ainsi au marché ses intentions en matière d'emplois, mais aussi de réduction des coûts. La phase de consultation et d'information avec les partenaires sociaux est lancée. "Nous allons analyser la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la façon la plus acceptable sur le plan social."

Que prévoit donc Proximus?

Mais pourquoi de telles mesures sont-elles nécessaires?

"Proximus fait face à des coûts opérationnels et salariaux plus élevés que ceux de ses concurrents"

Les arguments de Proximus sont multiples. Il est question de coûts opérationnels et salariaux plus élevés que ceux des concurrents, de l'accélération de la digitalisation, de conditions de marchés agressives, d'une réglementation de plus en plus lourde et d'investissements pour assurer une connectivité plus large.