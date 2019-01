Pour Michel, le plan de transformation n'est qu'une "intention"

Le gouvernement en affaires courantes de Charles Michel est à la Chambre pour s'expliquer sur la restructuration annoncée chez Proximus. Les critiques fusent de toutes parts, principalement sur la méconnaissance du plan par le Premier avant ce mardi et sur l'arrivée du 4e opérateur.

Charles Michel et son gouvernement sont à la Chambre ce jeudi pour répondre aux nombreuses questions, voire plutôt à l'avalanche de critiques, des députés après l'annonce d'un gigantesque plan de restructuration chez Proximus qui doit voir le départ de 1.900 personnes, soit un poste sur 6, dans les trois prochaines années.

"Il s’agit clairement de licenciements boursiers dont le seul but est de faire du pognon."

Raoul Hedebouw n'a pas été plus tendre. "Il s’agit clairement de licenciements boursiers dont le seul but est de faire du pognon", a lancé le porte-parole du PTB, s'étonnant lui aussi que le Premier ministre, via les administrateurs de l'Etat présents au Conseil d'administration, n'ait pas été mis au courant de ce qui se préparait.