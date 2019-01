Proximus: concentrer des services variés pour devenir incontournable?

Proximus n’est plus la régie d’antan. À la suite d’acquisitions et de développements, le groupe a transformé le métier de téléphoniste en fournisseurs de services de pointe où les data remplacent la voix. Voici le dernier numéro de notre série sur la face cachée de Proximus (5/5).

De plus en plus, Proximus va s’inviter sur le terrain du contenu, au-delà du seul transfert de données. Puisque l’entreprise dispose de l’infrastructure, puisqu’elle a l’accès jusqu’au client final, pourquoi ne lui proposerait-elle pas elle-même du contenu, au lieu de servir celui des autres? Diffuser le foot, c’est déjà cette idée. Mais cela pourrait aller beaucoup plus loin, au travers d’écosystèmes où les services des uns et des autres sont associés. C’est exactement ce à quoi s’essaient actuellement certaines grandes banques belges, qui commencent à proposer des services non bancaires sur leur application pour smartphone et tablette (comme le paiement d’un ticket de train, d’un plein d’essence ou de titres-services).