Un 4e opérateur, "c'est un milliard d'euros qui part en fumée" (Dominique Leroy)

Devant les députés, la patronne de Proximus est revenue sur le plan de transformation de l'opérateur et les 1.900 postes qu'il menace de supprimer. Dominique Leroy a aussi qualifié l'arrivée potentielle d'un 4e opérateur de "dramatique" pour le secteur.

Devant les députés de la Commission "Infrastructure", Dominique Leroy a fait part des craintes de voir un quatrième opérateur débarquer sur le marché belge. Selon elle, ce scénario amputerait la croissance de Proximus et des deux autres opérateurs actifs en Belgique d'un milliard d'euros. "Le plan que nous voulons mettre en place n’est pas la conséquence d’un quatrième entrant, mais il est lié à l’évolution nécessaire de notre entreprise", a rappelé la CEO, précisant que "le seul lien est le timing qui a effectivement été dicté par la possible arrivée d’un nouvel entrant. Si un quatrième acteur devait arriver, on prévoit une décroissance de 10 à 15% sur le marché, soit un milliard qui partirait en fumée pour l’ensemble des opérateurs. On l’ a dit et redit un nouvel acteur serait dramatique."

Proximus Découvrez notre format explicatif "Quatre questions pour comprendre la crise chez Proximus."





La loi de 1991 dans le viseur

Dominique Leroy a également expliqué que son groupe avait besoin de règles plus flexibles pour faire face à la concurrence. Autrement dit, la CEO de l'entreprise publique autonome, dont l'Etat est actionnaire majoritaire (53,51%), aimerait se défaire de la loi de 1991 à laquelle est soumise Proximus. Ce cadre a été adapté il y a deux ans pour offrir plus d’indépendance à l'opérateur historique, en supprimant notamment les commissaires au gouvernement et les recours.

Mais pour Dominique Leroy, ce n'est pas encore assez. "Nous avons besoin de règles plus flexibles. Nous ne demandons pas de règles spéciales, mais d’être soumis aux mêmes normes que celles imposées à nos concurrents. La législation actuelle n’est plus du tout adaptée à la réalité du terrain", a insisté Dominique Leroy, exemples à l'appui. "Si nous avons un nouveau poste à pourvoir illustre la dirigeante, nous cherchons d’abord une solution en interne et il arrive trop souvent que nous trouvions la bonne personne, qui a par exemple suivi les bonnes formations, mais que nous ne pouvons pas la nommer. Pourquoi? Car une règle nous impose de d’abord favoriser le candidat ayant postulé avec le plus d’ancienneté. Même s’il n’est pas le premier choix."