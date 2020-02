200 milliards d'euros pour le climat

Réussir la transition énergétique suppose un cadre réglementaire stable et prévisible, ainsi qu’une approche cohérente en matière de fiscalité, de subsides et de normes.

Le charbon et le pétrole seront à terme bannis. Le gaz aussi, alors que jusqu’il y a peu, il était encore encouragé en tant qu’énergie relativement propre. Ceci étant, le gouverneur se déclare "assez optimiste au sujet des technologies". Il observe que les filières de production d’énergie verte sont de plus en plus compétitives. Ainsi, entre 2010 et 2018, le coût de production de solaire photovoltaïque a chuté de 77%, l’éolien offshore de 20% et l’éolien onshore de 34%. "Nous ne sommes pas loin d’une production compétitive d’énergie verte", se félicite Pierre Wunsch.