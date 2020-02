La BNB approuvée à l'unanimité, sans la FGTB...

Le Conseil de régence de la Banque nationale a été unanime cette année. L’an dernier, les deux syndicats, CSC et FGTB, n'avaient pas souscrit au rapport de la BNB. Petite subtilité cette année : le syndicat FGTB n’est plus représenté au sein du Conseil de régence depuis la fin du mandat de son représentant, Robert Vertenueil, en mai dernier. La FGTB n’a donc pas dû approuver le rapport cette année. Cela a peut-être simplifié les débats au sein du Conseil...

En attendant les femmes

Jusqu'à l'an dernier, il y avait 10 régents et 10 censeurs à la BNB. Aujourd'hui, les régents ne sont plus que 7 depuis le non-renouvellement des mandats en mai dernier de Robert Vertenueil, Cédric Frère (Groupe Frère) et Edwin De Boeck (service d'études de la N-VA).