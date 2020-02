Les marges hypothécaires des banques sont à la hausse

L'an dernier, la Banque nationale de Belgique (BNB) a demandé aux établissements financiers d’être plus prudents dans l’octroi de crédits hypothécaires. Les diverses mesures sont entrées en vigueur au début de cette année.

Selon Pierre Wunsch, les premiers résultats sont encourageants . Le gouverneur de la Banque nationale rappelle qu'il existait deux problèmes en matière de prêts hypothécaires: premièrement , des marges de profit trop basses sur les prêts étant donné la concurrence entre banques et, deuxièmemen t, des quotités d'emprunt trop élevées, notamment les prêts pour des montants au-delà de 90% de la valeur du bien.

"Nous avons convoqué les banquiers, nous leur avons dit que leurs marges étaient trop faibles, ils ont dit 'oui, vous avez raison', les marges ont alors été remontées et ils sont heureux."

Concernant les marges, Wunsch parle d'une "correction" assez nette. "En dépit de la politique de taux négatifs, je ne suis pas trop impopulaire auprès des banques" dit-il en souriant. "C'est sans doute une forme de masochisme de la part des banquiers", poursuit-il. "Nous les avons convoqués, nous leur avons dit que leurs marges étaient trop faibles, ils ont dit 'oui, vous avez raison', les marges ont alors été remontées et ils sont heureux." Pierre Wunsch précise que les marges ont été remontées dans des proportions tout à fait raisonnables et que le consommateur n'en a apparemment pas trop souffert dans la mesure où les dynamique des crédits en volume reste bien présente.

Sur la question des quotités, les premiers chiffres semblent aussi aller dans la bonne direction. "Il faudra toutefois plusieurs trimestres pour obtenir des confirmations, mais les banques nous indiquent qu'elles ont modifié leurs règles internes." Pour rappel, les banques ont été invitées par la BNB à prendre davantage en compte l'endettement et la charge de remboursement mensuelle des ménages.

Wunsch souligne qu'il n'y a aucune schizophrénie de la part de la Banque lorsqu'elle abaisse les taux d’intérêt pour stimuler l'économie et dans le même temps, appuie sur le frein pour éviter une surchauffe immobilière. Il défend pleinement la politique monétaire de la BCE qui a permis d'éviter une récession. L'an dernier, le taux des dépôts de la BCE est tombé à -0,50%. "De l'avis général, on ne pourra sans doute pas aller beaucoup plus bas."