Cette semaine, le sentiment d’urgence a subitement grimpé de plusieurs crans . L'agence européenne de notation Scope Ratings a lancé un petit avertissement à la Belgique vu son immobilisme politique et budgétaire. Certains patrons commencent aussi visiblement à s'impatienter et, de son côté, la Commission européenne désire pouvoir dialoguer avec un gouvernement de plein exercice doté d'un vrai projet de budget pour l'avenir.

La Banque nationale de Belgique, gardienne de la stabilité, y va aussi de son petit couplet. À l’occasion de la présentation du rapport annuel, Pierre Wunsch a parfaitement endossé ses habits de gouverneur. Les mots sont précieusement choisis. Bien entendu, il espère que l’on puisse former rapidement un gouvernement. Mais si cela ne devait pas être possible, il faudrait commencer à réfléchir à ce que peut faire un gouvernement en affaires courantes en matière budgétaire .

Dans le rapport, quelques chiffres ne manquent pas d’interpeller. L’an dernier, le solde budgétaire s’est révélé plus négatif qu’avant le déclenchement de la crise de 2007-2008. En réalité, notre pays n’a plus connu d’amélioration budgétaire depuis deux ans. Et ceci en dépit du recul quasi constant des charges d’intérêt, avec des taux à 10 ans tombés en territoire négatif.