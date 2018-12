Bacquelaine a affronté vents et tempêtes pour réformer les pensions

Certes, le gouvernement Michel est tombé prématurément. N’empêche: il n’a guère chômé en quatre ans et des poussières. Durant deux semaines, L’Echo dresse le bilan de cette coalition suédoise. Aujourd’hui, les volets pensions et soins de santé.

On donne souvent à l’enseignement l’image du paquebot difficile à manœuvrer, où tout changement de cap prend des décennies avant de se concrétiser, et/ou de porter ses fruits. Il en va un peu de même pour le département des Pensions. Au lendemain des élections fédérales de 2014, Charles Michel et le MR ont choisi d’y placer comme grand capitaine Daniel Bacquelaine .

Le chantier est énorme. Et le but crucial: assurer l’avenir du financement des pensions, mis en danger par une pyramide des âges vieillissante . La promesse était à la hauteur des défis: d’après les premiers calculs lancés par le Bureau du plan en 2015, les réformes entamées devaient permettre d’économiser, à terme, 7,6 milliards d’euros, la hausse attendue du coût des pensions se réduisant de 2,1% sous l’impact estimé des décisions.

Il a mis en place un Comité national des pensions, réunissant les partenaires sociaux et des représentants du cabinet Pensions, afin de suivre et négocier les différents chantiers.

Et ils se sont mis au travail, se prenant au passage des vagues et des vagues de protestations venues des organisations syndicales. Ces dernières ont tenté de faire couler le bateau à coup de manifestations. Parvenant au passage à ralentir le navire en bloquant les négociations au sien du Comité des pensions.

Un chantier pas terminé

Résultat, certains chantiers ont abouti, d’autres pas. Comme on l’a expliqué plus haut, l’âge légal de la prise de la pension a été reculé à 67 ans (plus exactement 66 en 2025 et 67 à l’horizon 2030). La pension anticipée, elle, a été repoussée à 63 ans et 42 ans de carrière. Tout cela a été voté. Mais devait s’assortir de mesures visant à adoucir ce changement de cap jugé un peu… brutal. C’est d’ailleurs ce qui a fait régulièrement dire à Daniel Bacquelaine, tout au long de cette législature, que tout le monde ne devrait pas travailler jusqu’à 67 ans d’office. Car des exceptions, nombreuses par le passé, allaient être maintenues.