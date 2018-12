Crise de confiance dans les FAANG

Pour les FAANG, 2018 fût l’année de leur ascension à des sommets jamais atteints auparavant, mais également de leur chute. Elles ont été pendant les trois premiers trimestres les principaux contributeurs de la hausse des marchés américains. Certains investisseurs voyaient en elles des valeurs refuge alors que la volatilité faisait son grand retour sur les marchés financiers. La solidité de leur bilan était – et reste – saluée par de nombreux observateurs. Le fait qu’Apple et Amazon atteignent la capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars en est l’ultime illustration. Mais plus tu montes, plus dure sera ta chute.