L'interview rétro d'Olivier Chastel

Alors que la page 2018 est tournée et que 2019 vient de débuter, L’Echo a demandé à une série de personnalités politiques de jeter un œil dans le rétroviseur 2018 et de se projeter en 2019.

C’est la ferveur populaire qui a rassemblé tous les Belges pendant le Mondial 2018. Je suis aussi très heureux d’avoir vu à nouveau les Belges se rassembler sur la Grand-Place de Bruxelles après la victoire des Red Lions. Ce sont des moments de fête, d’unité nationale et de fierté. Ces événements sportifs démontrent que la Belgique peut encore se montrer soudée et vibrer à l’unisson. Cela place aussi notre pays sur la carte du monde.

L’attentat odieux commis à Liège en mai dernier. Poignarder dans le dos deux policières et tuer un étudiant est un acte de lâcheté innommable. Je voudrais d’ailleurs saluer le courage de nos forces de l’ordre pour qui j’ai le plus profond respect. N’oublions pas qu’un autre policier a perdu la vie en intervention à Spa en 2018. Il est plus important que jamais de recruter des policiers et de les rassurer quant à leur statut et leur sécurité.