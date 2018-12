L'interview rétro de Céline Frémault

Alors que la page 2018 se tourne et que 2019 pointe le bout de son nez, L’Echo a demandé à une série de personnalités politiques de jeter un œil dans le rétroviseur 2018 et de se projeter en 2019.

1. Quel a été, à titre personnel, votre meilleur moment de l’année?

Un voyage de quelques jours à New York avec mes quatre enfants de neuf à dix-sept ans. Des musées, un match de basket et un coup de cœur absolu pour la High Line. Cela faisait quelques années que je n’avais plus visité cette ville, j’y ai retrouvé la même énergie; mais cela dit, je ne suis pas certaine de pouvoir y vivre au quotidien.

2. Et le pire?

Le décès de la sœur d’une grande amie. Il y a peu de mots pour qualifier le départ inattendu d’une jeune maman de trois très petits enfants.

3. Quel événement dans l’actualité vous a le plus marquée?

La canicule de l’été: incendies géants en Grèce, Suède et Californie. Cette séquence dramatique et meurtrière témoigne avec effroi de l’urgence climatique. Cela ne devrait laisser personne indifférent.

4. Complétez cette phrase: "En 2018, la Belgique…"

… me rend toujours fière malgré ses difficultés politiques. Du film "Girl" à nos sportifs – hockey et foot –, d’Angèle à Alex Vizorek, en passant par "La vraie vie" d’Adeline Dieudonné, j’aime notre créativité débordante, notre bonhomie sans prise de tête et nos talents si divers enviés aux quatre coins du monde.

5. La proposition de loi déposée par votre parti en 2018, tous niveaux de pouvoir confondus, dont vous être la plus fière?

L’allocation loyer – une bataille cdH depuis 2002. Une aide financière concrète pour les familles bruxelloises en attente d’un logement social et renforcée pour les familles monoparentales. Votée ce 21 décembre!

6. Une position ou un propos tenu par votre parti ou quelqu’un de votre parti dont vous n’êtes pas spécialement fière?

Je n’ai pas le souvenir d’avoir été heurtée par une déclaration d’un de mes collègues. Quand quelque chose me contrarie, je décroche mon téléphone pour avoir une discussion franche et sereine.

7. Si vous pouviez changer une chose, comme ça, d’un coup de baguette magique, ce serait…

… faire disparaître la précarité, tendre vers une société où le sans-abrisme n’existe plus et donner vie inconditionnellement à l’article 23 de la Constitution qui préconise un logement décent pour tous. Le projet Housing First – un toit et un accompagnement plus rapide pour les sans-abri – que j’ai initié à mon arrivée en 2014 me fait croire qu’un jour cela ne sera plus de l’ordre du rêve.

8. Votre bonne résolution pour 2019?

Maintenir ma séance de "restorative yoga" chaque dimanche, parce que c’est essentiel d’avoir ce temps de méditation dans ma vie chargée. Et y ajouter 50 longueurs de natation par semaine.

9. Selon vous, quelle est la personnalité de l’année 2018?

Eden Hazard, un grand capitaine qui nous a fait vibrer durant la Coupe du monde. L’humilité et le sens de la famille de ce joueur hors pair me touchent.

10. Et à qui revient le bonnet d’âne pour 2018?

La N-VA, car le nationalisme incarne le contraire de ce qui nourrit mon engagement politique. Je déteste les replis identitaires, les populismes faciles, les recettes court-termistes clé sur porte… Je rêve toujours d’un monde généreux et bienveillant à l’égard de tous les êtres humains, en particulier des plus fragilisés comme les réfugiés.

11. La réalisation professionnelle dont vous êtes la plus fière en 2018?

L’obélisque des droits humains à Tour & Taxis, à l’occasion du 70e anniversaire de la déclaration des droits de l’homme. Un lieu de mémoire, de réflexion. Et, pour moi, une seconde collaboration avec l’architecte paysagiste Bas Smet, après le mémorial aux victimes des attentats que j’ai fait ériger en 2017 au cœur de la Forêt de Soignes.

12. Votre principal défi en 2019, à titre personnel, c'est…