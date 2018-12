L'interview rétro de Jean-Marc Nollet

Alors que la page 2018 se tourne et que 2019 pointe le bout de son nez, L’Echo a demandé à une série de personnalités politiques de jeter un œil dans le rétroviseur 2018 et de se projeter en 2019.

1. Quel a été, à titre personnel, votre meilleur moment de l’année?

L’ascension du Mont Blanc avec mon fils. Pas tant le sommet que le vécu de cette aventure humaine et sportive.

2. Et le pire?

Le moment le plus difficile et prenant: ma visite d’un camp de réfugiés syriens lors de ma mission parlementaire au Liban, pays plus petit que la Belgique mais qui accueille plus d’un million de réfugiés. Sortir du protocole, entrer dans une tente, s’asseoir, prendre le temps d’écouter cette maman qui, avec ses 3 enfants, a fui la guerre après le meurtre, sous ses yeux, de son mari, de ses parents et de son plus grand fils. Repartir tout retourné mais plus convaincu que jamais que les solutions "à la Francken" ne font en fait qu’entretenir le problème.

3. Quel événement dans l’actualité vous a le plus marqué?

La rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril à Panmumjeon, dans la zone de sécurité conjointe, à l’endroit même où fut signé l’armistice de 1953. Pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée, un dirigeant nord-coréen se rendait en territoire sud-coréen. Rien n’est jamais totalement irréversible, même ce qui paraît figé dans le marbre du communisme le plus rêche…

4. Complétez cette phrase: "En 2018, la Belgique…"

… sportive aura été au top. Gym, foot, hockey, vélo, etc. Nous avons vibré, frissonné, transpiré, fêté et, pour certains d’entre nous et d’entre eux, chanté la Brabançonne. Bref, une Belgique sportive tout à l’inverse de la Belgique politique.

5. La proposition de loi déposée par votre parti en 2018, tous niveaux de pouvoir confondus, dont vous être le plus fier?

La résolution "climat" que je porte avec ma collègue Meyrem Almaci, présidente de Groen. Il a fallu plus de deux ans pour faire bouger les lignes des partis traditionnels et principalement du MR qui se laissait coincer et endoctriner par la N-VA. Désormais, suite au vote de notre texte, le gouvernement fédéral doit s’aligner sur un objectif européen de réduction d’au moins 55% des émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030.

6. Une position ou un propos tenu par votre parti ou quelqu’un de votre parti dont vous n’êtes pas spécialement fier?

Un de mes propres tweets. Trop vite dégainé, inutilement agressif, tendance méchant et gratuit. Supprimé quelques minutes plus tard. Autant ne pas développer.

7. Si vous pouviez changer une chose, comme ça, d’un coup de baguette magique, ce serait…

Je supprimerais le cancer des enfants. C’est l’insupportable dans l’insupportable. Je sais pourtant que mon désir ne pourra être réalisé. Alors je souhaite plus modestement mais avec autant d’intensité envoyer un message d’encouragement et un plein d’énergie à toutes celles et tous ceux qui accompagnent familialement, amicalement ou professionnellement des enfants qui vivent une telle situation.

8. Votre bonne résolution pour 2019?

Plus de lettres et moins de chiffres.

9. Selon vous, quelle est la personnalité de l’année 2018?

La rédaction de l’Avenir. Pour la manière originale et courageuse dont elle a mené le combat pour garder son indépendance.

10. Et à qui revient le bonnet d’âne pour 2018?

Aux centrales nucléaires d’Electrabel. Menace de black-out, souci de béton dans les bâtiments d’ultime secours, fuites d’eau dans la partie nucléaire, manque d’anticipation du vieillissement, effritement de la culture de sûreté… Tout le catalogue a été passé en revue en 2018, au point que la Belgique ne comptait, entre octobre et novembre, qu’un seul réacteur opérationnel: Doel 3. Dont la cuve est perforée de milliers de micro-fissures. Tout un symbole. Toute une menace aussi.

11. La réalisation professionnelle dont vous êtes le plus fier en 2018?

"Terre, Mer, Soleil". Un petit livre politique et pédagogique rédigé avec Julien Vandeburie et Jean-Luc Bastin qui dégage trois scénarios pour quitter l’énergie nucléaire en 2025 tout en abandonnant l’énergie fossile en 2050. Précise, chiffrée et "agendée", cette feuille de route se veut une réponse actualisée à tous ceux qui oseraient encore prétendre qu’il n’y a pas d’alternative à la prolongation du nucléaire.

12. Votre livre coup de coeur en 2018?

"Contre-courants politiques": ce récent livre d’Yves Citton, théoricien suisse de la littérature qui gagne à être davantage connu en Belgique, nous réoriente à partir d’un angle peu usité dans les débats politiques: celui de la sensibilité littéraire. À l’ineptie médiatique des petites phrases, il oppose les vertus poétiques et politiques des nouveaux mots. Une vingtaine de termes insolites sont proposés pour représenter les tensions sous-jacentes à nos problèmes contemporains. Plutôt qu’à choisir un camp, la littérature aide à saisir des tensions, qui nous traversent toutes et tous. C’est ce genre de lecture qui me permet de prendre du recul et de la hauteur pour mieux dégager un nouvel horizon. Son écriture "dégenrée" est aussi une belle petite claque disséminée tout au long des 240 pages.

13. Votre chanson préférée de l'année, c'est...

"Dimanche soir" portée par la voix de Grand Corps Malade. Parce que "Je l’ai dans la tête comme une mélodie… alors mes envies dansent. Dans notre histoire rien n’est écrit mais tout sonne comme une évidence". Ni plus, ni moins. 14. Quel est le chiffre de l'année 2018?

Au sein des comités de direction des entreprises publiques, on ne compte que 18% de femmes au total.

15. Votre principal défi en 2019, à titre personnel, c'est...

Trouver suffisamment de moments pour me détacher de l’immédiateté et de la superficialité. Bref, dégager du temps pour marcher, observer et travailler sur les courants de fond.

16. Qui est la révélation de l'année 2018?

La "Génération E" issue de la vague verte du dimanche 14 octobre. Cette génération de jeunes écologistes qui est entrée dans les collèges et conseils communaux, pour occuper de nouvelles responsabilités et peu à peu orienter leur ville vers plus de convivialité, d’air pur à respirer, de places pour les vélos, de fêtes pour les voisins, d’alimentation de qualité dans les écoles, de solidarités renforcées, etc.

17. Le film qui vous a marqué ou que vous avez le plus apprécié?

