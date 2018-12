L'interview rétro de Philippe Close

Alors que la page 2018 se tourne et que 2019 pointe le bout de son nez, L’Echo a demandé à une série de personnalités politiques de jeter un œil dans le rétroviseur 2018 et de se projeter en 2019.

1. Quel a été, à titre personnel, votre meilleur moment de l’année?

Le retour des Diables Rouges sur la Grand-Place. Moment de liesse populaire incroyable avec tous les supporters, qui étaient heureux d’être là. Super spontané, également.

Même le coup des frites n’était pas préparé; en fait, les Diables mourraient de faim et on a passé commande pour eux.

2. Et le pire?

La mort de la petite Mawda. Avec l’hystérie qui s’est installée, il est devenu impossible de parler calmement de migration, qui est une matière complexe. Mais derrière les chiffres, il y a des familles et des enfants baladés d’un endroit à l’autre. Des policiers, aussi, qui font ce qu’ils peuvent. Le pire, dans cette histoire, c’est de se dire qu’on s’y attendait presque, à un drame de la sorte, et que c’est quand même arrivé. Un enfant est mort.

3. Quel événement dans l’actualité vous a le plus marqué?

L’attribution du prix Nobel de la paix à Denis Mukwege, qui a notamment travaillé avec nos équipes médicales à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. De quoi tisser un lien particulier.

4. Complétez cette phrase: "En 2018, la Belgique…"

… est toujours debout! Alors qu’on l’a dite morte tellement de fois. Bien sûr, elle ne fonctionne pas de manière optimale, mais quel État européen tourne parfaitement? Elle arrivera sans problème à ses 200 ans.

Rétro 2018 Migrations, climat, Brexit... Voici ce qu'il faut retenir de 2018 pour comprendre 2019 Quels sont réellement les chiffres de la migration? Que vaut finalement une biotech comme Mithra? Le Brexit est-il aussi dévastateur qu’on le dit? Découvrez notre rétro 2018 >

5. La proposition de loi déposée par votre parti en 2018, tous niveaux de pouvoir confondus, dont vous être le plus fier?

L’ordonnance sur la transparence des mandats et rémunérations au Parlement bruxellois. Avant d’être le fruit des élections, j’étais, en tant que bourgmestre, le fruit d’une crise. Il était important de regagner la confiance du citoyen. Il s’agit de mandats publics: il est normal de dire qui fait ou gagne quoi. Cette ordonnance constitue un pas dans la bonne direction.

6. Une position ou un propos tenu par votre parti ou quelqu’un de votre parti dont vous n’êtes pas spécialement fier?

Mon retweet suite à la victoire des Diables Rouges face au Brésil, où Manneken-Pis "se soulage" sur Neymar. Drôle au second degré mais je sais qu’il a choqué beaucoup de Brésiliens. C’était donc une erreur. Je ne le referais pas.

7. Si vous pouviez changer une chose, comme ça, d’un coup de baguette magique, ce serait…

Supprimer la pauvreté infantile. L’égalité des chances est l’une des raisons de mon engagement politique, et on n’y est pas encore! Cela commence dès l’enfance, par l’éducation et la santé.

8. Votre bonne résolution pour 2019?

Faire plus de sport. J’en ai toujours fait, du rugby pendant des années et maintenant un peu de vélo et de salle, une fois par semaine. Je voudrais monter à deux ou trois, j’en ai besoin, mais je n’arrive pas à trouver le temps.

9. Selon vous, quelle est la personnalité de l’année 2018?

Mehdi Kassou et Adriana Costa Santo, de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Ils mènent un combat juste avec une abnégation assez admirable. Et sont la preuve que la solidarité existe encore.

10. Et à qui revient le bonnet d’âne pour 2018?

La Belgique à la COP24. C’est hallucinant, de voir notre pays incapable d’émettre un avis juste après qu’environ 75.000 personnes ont manifesté à Bruxelles en faveur du climat. Ce n’est pas possible, la Flandre ne peut bloquer les ambitions climatiques de la Belgique comme cela.

Vue en plein écran ©BELGA

11. La réalisation professionnelle dont vous êtes le plus fier en 2018?

La mesure dans le nouvel accord de majorité de la Ville pour les grands oubliés du climat: l’isolation des logements sociaux. On va investir entre 30 et 37 millions – c’est énorme! – pour ceux qui finissent par payer leur énergie plus cher que leur loyer, parce qu’ils habitent dans des passoires énergétiques et sont condamnés à chauffer l’extérieur. Trois grands sites prioritaires des années 60 ont été identifiés. Dont celui des Visitandines dans les Marolles.

12. La photo de l’année

Vue en plein écran ©BELGA

Cette marche pour le climat constitue une mobilisation citoyenne comme on en a rarement vue à Bruxelles. Dans le quartier européen en plus, ce qui constitue un symbole fort.

13. Votre principal défi en 2019, à titre personnel, c’est…

Que toute la Belgique soit en jaune pour le grand départ du Tour de France en juillet 2019! On a besoin d’initiatives positives. L’an prochain, on fêtera les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx sur le Tour, ainsi que les 100 ans du maillot jaune. C’est pourquoi je demande à tous ceux que je croise: soyez en jaune les 6 et 7 juillet prochains!

14. Qui est la révélation de l’année 2018?

Le sport belge qui a brillé dans plusieurs disciplines! Il y a une dizaine d’années, nos talents se sont révélés dans le cinéma. À présent, c’est le sport: nous faisons un carton dans plein de disciplines. Le politique doit embrayer; il faut davantage soutenir le sport de haut niveau. Notamment parce que c’est lui qui fait rêver. C’est lui qui motive à monter sur un terrain alors qu’il gèle ou qu’il pleut.

15. Votre livre coup de cœur en 2018?"La terre des morts", de Jean Christophe Grangé. J’ai adoré ce thriller aussi percutant et troublant qu’un album de Slayer.16. Votre chanson préférée de l’année, c’est…"God’s plan" de Drake. C’est le morceau que nous chantons et sur lequel nous dansons en famille avec ma femme et mes deux fils.

17. La citation, la phrase, le tweet ou le discours que vous retiendrez de 2018?

"Il faut combiner les problèmes de fin du mois et de fin du monde." Nicolas Hulot, qui résume très bien ce qui se passe ces derniers mois. C’est l’enjeu de 2019 et du futur.

400€ Quel est le chiffre de l’année 2018? C'est le montant d'augmentation annuel pour certaines factures de gaz et électricité.

19. Le film, la série, la pièce de théâtre, l’exposition ou l’événement culturel qui vous a marqué ou que vous avez le plus apprécié?

"The defiant ones", sur Netflix. C’est l’histoire des deux producteurs de génie que sont Jimmy Iovine et Dr. Dre.











"The defiant ones", sur Netflix. C’est l’histoire des deux producteurs de génie que sont Jimmy Iovine et Dr. Dre.