Les 10 sujets dont vous allez parler en 2024

Climat

Un nouvel objectif climatique pour l'Europe

Rappel scientifique: 2023 aura été l'année la plus chaude mesurée à la surface de la Terre, et l'humanité continue année après année d'augmenter ses rejets de gaz réchauffants dans la fine atmosphère qui conditionne notre existence. La bonne nouvelle, c'est que l'action climatique est de mieux en mieux comprise comme le terrain de jeu économique où les absents se disqualifient et se condamnent à sombrer.

La Belgique et l'Europe ont accroché leur wagon au bon train, mais elles ne sont pas à l'abri d'un décrochage. C'est la menace qui les guette à l'approche des élections de 2024, à l'issue desquelles il faudra mobiliser à la fois plus d'ambition et plus d'argent.

Plus d'ambition, parce qu'après des décennies de procrastination, il faut considérablement accélérer la cadence. Alors que l'Europe vise à réduire de -55% ses émissions d'ici à 2030 (par rapport à 1990), la Commission doit proposer en ce début d'année un nouvel objectif, une montagne à gravir: -90% pour 2040. Elle suivrait, ce faisant, la fourchette basse de ce que préconisent ses conseillers scientifiques. Alors qu'on entend déjà des voix politiques manier le sujet avec une légèreté confondante, il serait irresponsable d'utiliser cette discussion difficile à des fins électoralistes.

Sortir de l'impasse dans laquelle nous placent les énergies fossiles est autant un impératif qu'une opportunité que l'on ne peut se permettre de manquer.

Comment mobiliser plus d'argent pour se donner les moyens d'y parvenir est, a contrario, un sujet central, qui devrait être au cœur du logiciel des politiques. Le parti de l'inaction donne encore de la voix, servant des intérêts qui ne restent prospères que parce que l'on continue à les exonérer du prix réel exorbitant de leurs activités. Pourtant, sortir de l'impasse dans laquelle nous placent les énergies fossiles est autant un impératif qu'une opportunité que l'on ne peut se permettre de manquer. Et l'Europe ne peut feindre de l'ignorer plus longtemps: il faut pour cela beaucoup plus de moyens.