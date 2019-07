Sur la route du Tour, les mouvements de la foule n'auront pas de secret pour Proximus

L’innovation mise en place par Proximus devrait amener un peu plus de sérénité aux responsables de la sécurité. Depuis 2014, l’entreprise s’intéresse de près à la gestion des foules. Elle a ainsi développé une technologie capable d’analyser la situation géographique des smartphones de ses clients et ainsi analyser les différents mouvements de foule. Pour cela, elle s’appuie sur les " traces numériques de localisation " laissées par les smartphones, qui évoluent en fonction de leur position par rapport aux antennes. Ne pouvant se baser "que" sur les 40% du marché qu’elle détient, l’entreprise extrapole ses données pour les adapter à la situation réelle.

Plus efficace que la surveillance visuelle

Les infos ainsi récoltées seront précieuses pour les organisateurs. "Sans cela, la sécurité se fait principalement via la surveillance visuelle. Mais avec les analyses, on peut plus efficacement repérer des mouvements soudains de la foule comme des supporters qui se déplacent d’un coup", précise Luc Cogneau. De quoi permettre de diminuer le nombre de policiers? "Ce n’est pas à nous à répondre à cette question. Mais la technologie permet une analyse de la situation plus efficace", glisse-t-on du côté de Proximus.