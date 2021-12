Le nombre de patients aux soins intensifs continue à diminuer

Entre le 8 et le 14 décembre, 10.974 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 29% par rapport à la période de sept jours précédente.

Entre le 11 et le 17 décembre, il y a eu près de 220 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, ce qui constitue une baisse de 22% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.834 personnes sont hospitalisées en Belgique en raison du Covid-19 (-16%), dont 761 patients traités en soins intensifs (-9%).

Entre le 8 et le 14 décembre, 43,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du Covid (-8%).