Alors que la crise du coronavirus continue de s'étendre et que l'économie s'enfonce tous les jours davantage, les négociateurs fédéraux continuent de tourner en rond. Quelles solutions drastiques pourraient relancer le pays? L’Echo a réuni huit experts à Val Duchesse.

Une solution pour le pays | Les entretiens de Val Duchesse

Le coronavirus grippe de plus en plus les soins de santé et l'économie de notre pays. Et cela alors que la Belgique n'a toujours pas de gouvernement fédéral. Les appels se multiplient pour chercher des solutions drastiques susceptibles de relancer le moteur politique belge.

Quelle est la solution? Une énième réforme de l'État? Un référendum sur l'avenir de la Belgique? Une réécriture totale de notre système électoral? Davantage de démocratie citoyenne pourrait-elle freiner le populisme croissant? Et la Belgique, existera-t-elle encore dans dix ans?

Pour repenser radicalement le modèle belge, L’Echo et De Tijd ont réuni la semaine passée quatre sages francophones et flamands à Val Duchesse, le légendaire château bruxellois dans lequel des décisions politiques importantes ont été prises à l’écart des regards.

Ce samedi, les constitutionnalistes Marc Uyttendaele et Hendrik Vuye lancent, sur base d’une analyse des dysfonctionnements de notre pays, un appel à repenser fondamentalement le modèle actuel.

Les week-ends suivants, l'historien Philippe Destatte et l'économiste Geert Noels proposeront des solutions radicales, les CEO-stars que sont Bernard Delvaux et Françoise Chombar trouveront un moyen de sortir de l'inertie économique, et les jeunes entrepreneurs tech Sébastien Deletaille et Aline Muylaert inviteront les citoyens à se jeter dans l’arène politique via des outils technologiques.