Le nouveau Musée National Zayed d’Abu Dhabi, le quartier général de Goldman Sachs à Londres, la Banque de Luxembourg et les prisons de Bruges et de Saint-Gilles... Ces différents lieux n’ont a priori rien en commun, à une exception près. Sur leurs portes, fenêtres, portails et systèmes de sécurité, figure un même label, celui d’AB-Matic, une PME limbourgeoise.