La gestion de patrimoine s’oriente toujours plus vers le private equity et les deals exclusifs

La volatilité des marchés, la remontée des taux d’intérêt et la vague de consolidation dans le secteur bousculent le paysage de la gestion patrimoniale. Le gestionnaire doit, plus que jamais, prouver sa valeur ajoutée dans un monde devenu plus numérique, plus complexe et plus compétitif, alors que les clients aspirent à un partenaire fiable et une certaine tranquillité d’esprit.