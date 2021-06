Bert Leysen:"J’ai crié sur tous les toits que mon entreprise florissante était à vendre"

Au début des années 1980, Bert Leysen n’imaginait pas rejoindre l’ entreprise de placage de bois de son père , Gaston Leysen. "Je venais de terminer mes études et j’avais trouvé un travail en tant qu’acheteur non-food chez Makro", se souvient-il. "Mais mon père est tombé malade et il était très ferme sur le fait qu’ en tant qu’unique fils d’une famille de cinq enfants, je devais reprendre l’entreprise ."

L’histoire de l’entreprise remonte à 1959. Gaston Leysen, le père de Bert, travaillait comme représentant d’une entreprise de placage de bois lorsque cette dernière est tombée en faillite. Le principal créancier a repris la société et a nommé Gaston à sa tête. Il avait été convenu qu’il recevrait un bonus en actions s’il parvenait à remettre l’entreprise sur pied.

Après avoir repris les autres parts, Bert en détenait 100%. Dans les années qui ont suivi, il a développé l’entreprise de manière spectaculaire et s’est lancé sur les marchés d’exportation.

Au milieu des années 2000, il s’est avéré qu’ aucun de ses trois enfants n’était intéressé à suivre ses traces . "Ils ont tous trois un beau diplôme et souhaitent suivre leur propre voie. Pour être honnête, cela n’a pas été facile pour moi. Mais j’ai un excellent comptable qui m’a dit que je devais crier sur tous les toits que je n’avais pas de successeur pour mon entreprise florissante et qu’elle était donc à vendre."

Sauter dans le train

"Il y a 14 ans, il était encore surprenant de voir quelqu’un vendre l’entreprise familiale. On croyait parfois qu’il devait y avoir un problème avec la société. Ma mère m’a informé qu’ une rumeur circulait selon laquelle l’entreprise était en faillite . J’ai constaté qu’aux Pays-Bas, la mentalité était totalement différente. J’ai même reçu des félicitations pour la vente de la société. Là-bas, on pense qu’il faut sauter dans le train lorsqu’il passe, car l’occasion ne se présente qu’une seule fois."

"Nous étions un fournisseur apprécié de Bulo et ils nous connaissaient. À ce moment-là, Bulo disposait d’un entrepôt vide et n’avait donc pas besoin de mes locaux. Je leur ai donc uniquement vendu le fonds de commerce. N’étant pas de ceux qui veulent obtenir immédiatement leur argent sur leur compte bancaire, j’ai donné les bâtiments en location avant de les vendre au locataire 18 mois plus tard."