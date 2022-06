Chefs à bord: "Il nous arrive de quitter notre cabine la nuit pour préparer un croque-monsieur"

Croisières de luxe et gastronomie sont indissociables. Deux chefs belges nous racontent leur carrière à bord d'un yacht de luxe. "Lorsque vous devez cuisiner pour Bill Gates ou la star de tennis Rafael Nadal, il vaut mieux ne pas trop y penser." Et non, ils ne servent pas uniquement du caviar. "On nous sort aussi du lit pendant la nuit pour un croque-monsieur ou une pizza."