L’école où des princesses côtoient des réfugiés

L’Atlantic College du Pays de Galles est surtout connu comme étant l’endroit où les enfants de familles royales et de l’élite mondiale se préparent à entrer dans une grande université. Mais derrière les murs du château médiéval, des réfugiés suivent aussi des cours. La diversité et l’engagement social sont au cœur de ce modèle éducatif, qui est également mis en œuvre dans 17 autres écoles dans le monde.

"What God would have built if he had the money", a déclaré l’écrivain britannique George Bernard Shaw lorsqu’il était en visite au Saint Donat’s Castle dans le sud du Pays de Galles. Il s’y était rendu à l’invitation du légendaire magnat des médias américain, William Randoph Hearst, qui y possédait une seconde résidence et y organisait des fêtes auxquelles participaient notamment John F. Kennedy, Frank Sinatra, Clark Gable et Charlie Chaplin.

Les invités les plus en vue de l’époque ont été remplacés par la princesse héritière Leonor d’Espagne ou la princesse Alexia, la deuxième fille du roi des Pays-Bas Willem Alexander. Notre princesse héritière Elisabeth y a également passé deux ans pour se préparer à entrer à l’université d’Oxford. Mais entre les murs imposants de ce château du XIIe siècle – qui pourrait facilement trouver sa place dans les films Harry Potter – on rencontre aussi bien des enfants de réfugiés d’Afghanistan ou de Syrie, ainsi que des boursiers de milieux moins favorisés n’ayant pas les moyens de débourser les 86.000 euros de frais de scolarité exigés pour les deux années d’études.

Ils se promènent en petits groupes dans les vertes prairies qui offrent une vue imprenable sur les eaux chatoyantes de la baie de Bristol, plongent dans la piscine en plein air avec vue sur les falaises escarpées de la côte, exercent leurs talents de chanteur derrière un piano dans le centre d’art moderne à côté du château ou s’installent pour un repas exclusif de deux services au restaurant pop-up hebdomadaire géré par un petit groupe d’étudiants.

Le chef de service est un étudiant belge de deuxième année, Gabriel Wigny (18 ans). À l’instar de ses 380 condisciples originaires de 80 pays, il a cours tous les jours jusqu’à 13 heures, ce qui lui permettra d’obtenir un baccalauréat international, une formation de deux ans équivalente à nos deux dernières années du secondaire. L’après-midi est réservée à d’autres activités: sport, culture ou travail communautaire.

Les élèves aident les enseignants des écoles primaires locales, donnent des cours d’informatique à des séniors, font du bénévolat dans un centre pour réfugiés ou construisent un bateau de sauvetage qu’ils devront mettre à l’eau et tester à la fin de l’année.

"C’est une expérience extraordinaire", confie Wigny. "Le baccalauréat international est un défi au plan académique, et nous sommes confrontés à des perspectives différentes. Nous sommes également en contact avec la diversité de la société dans sa forme la plus extrême."

Il partage sa chambre avec un jeune Yéménite, un réfugié pakistanais de Birmingham et un Britannique originaire d’un quartier populaire de Liverpool. "Tout le monde apporte sa contribution à cette communauté. Le premier ressentira quelque chose, le second ressentira autre chose, et nous apprenons à respecter ces différences. Nous avons des discussions très intéressantes qui nous apprennent que les points de vue peuvent varier du tout au tout en fonction des conditions dans lesquelles nous avons grandi."

À l'Atlantic College, près de la moitié des élèves bénéficient d'une bourse.

Mouvement

L’Atlantic College a été créé en 1962. Il est la première des 18 écoles que compte aujourd’hui le mouvement United World Colleges. L’idée est venue de Kurt Hahn, un éducateur juif ayant fui l’Allemagne nazie et qui estimait possible d’éviter une nouvelle guerre en "rassemblant des jeunes du monde entier pour unir un monde divisé par les frontières politiques, raciales et socio-économiques."

Chaque année, plus de 10.000 étudiants prometteurs du monde entier sont sélectionnés par 150 comités nationaux en vue d’être admis dans une de ces écoles. On trouve par exemple un campus UWC dans la ville bosniaque de Mostar, une ville détruite pendant la guerre. Mais Hong Kong, la Norvège, l’Afrique du Sud, le Costa Rica, l’Arménie et même l’Eswatini (Swaziland) font partie des possibilités. Plus de 80% des élèves sélectionnés bénéficient d’une bourse partielle ou totale.

10.000 Chaque année, plus de 10.000 étudiants prometteurs du monde entier sont sélectionnés par 150 comités nationaux en vue d'être admis dans l'une des 18 écoles que compte le mouvement United World Colleges.

Dans certains pays, UWC est devenu un véritable concept. L’Espagne reçoit par exemple chaque année environ 500 candidatures pour 20 places. Au Brésil, 3.135 élèves se sont battus pour obtenir une des 19 places réservées à leur pays. UWC est un peu moins connu en Belgique: le comité national sélectionne une douzaine d’étudiants parmi 60 ou 70 candidats. Près de 75% d’entre eux reçoivent une bourse (cf. encadré).

Baby-foot

À l’Atlantic College, près de la moitié des élèves bénéficient d’une bourse. "Nous souhaitons augmenter ce nombre", explique le directeur de l’école, le Canadien Naheed Bardai. "Car la diversité sera tellement importante dans le monde de demain. Pour réussir, il faut désormais être capable de tendre la main vers l’autre. Bizarrement, cette compétence se perd. Le monde se divise de plus en plus, alors que nous sommes de plus en plus connectés."

Vue en plein écran Le directeur de l’école, le Canadien Naheed Bardai, dans son bureau.

Pour rejoindre son bureau, il faut passer par un dédale de couloirs entre les anciens murs du château. Une table de baby-foot est installée dans un coin "parce qu’elle facilite les discussions avec les étudiants". Pour les bourses, l’Atlantic College dépend entièrement des dons, qui proviennent notamment d’anciens élèves, comme le roi des Pays-Bas, Willem Alexander. Chaque année, l’école reçoit 3,5 millions d’euros sous forme de dons.

Le directeur Naheed Bardai reconnaît que la présence des célèbres élèves royaux peut avoir un effet contre-productif sur l’image de l’institution. "Ici, sur le campus, nous ne faisons aucune différence", explique-t-il. "Vous ne pourrez pas voir si une jeune fille est une princesse. Ce sont des adolescentes comme les autres. Mais leur présence donne une image un peu déformée au monde extérieur, et cela m’inquiète. Cet aspect fait bien sûr partie de l’équation, mais l’Atlantic College est bien plus que cela. Quelle école accorde des bourses à 50% de ses élèves?"

Les élèves se plaignent parfois du fait que certains d’entre eux se vantent de leurs origines élitistes. Ils leur ont même donné un nom: les EDW, l’acronyme de "Excessive Display of Wealth". Le conseil des étudiants a récemment décidé de limiter les colis livrés sur le campus à quatre par mois, car l’afflux de commandes de vêtements ou de repas supplémentaires devenait trop important.

«C’est notre devoir d’essayer de concilier les différences sociales et culturelles.» Naheed Bardai, directeur de l’Atlantic College

"C’est notre devoir d’essayer de concilier ces différences", poursuit Bardai. "D’une part en faisant comprendre aux plus riches leur impact sur les autres lorsqu’ils font étalage de leur richesse, d’autre part en apprenant aux étudiants moins favorisés à vivre avec la douloureuse réalité que ces différences existent et continueront peut-être à exister jusqu’au moment où ils graviront les échelons et auront un emploi."

La gestion des différences culturelles n’est pas non plus toujours facile. L’an dernier par exemple, de vives tensions ont opposé les étudiants palestiniens et israéliens lorsque le conflit entre les deux pays a connu une nouvelle escalade. L’Atlantic College a réagi en organisant un débat dans lequel les étudiants des deux camps ont pu s’exprimer.

Les choses sont aussi parfois difficiles entre les étudiants chinois et ceux de Hong Kong. "Nous constatons souvent que des amitiés spontanées volent en éclat lorsqu’un conflit éclate quelque part dans le monde, explique Bardai. Ici, nous essayons de déminer le terrain. C’est comme un muscle qu’il faut entraîner pour pouvoir l’utiliser: être prêt à écouter et à discuter en mettant de côté ses préjugés."

Afghanistan

Les 380 élèves de l’Atlantic College sont logés dans huit maisons estudiantines construites sur le terrain jouxtant le château. Ils dorment dans de modestes chambres de quatre personnes disposant chacune d’un petit bureau dans un coin, et ont une cuisine commune. Le domaine comprend deux piscines, des terrains de football et de tennis et une impressionnante salle de sport, construite grâce au don d’un ancien élève.

«Alors qu’à Bruxelles, je me sentais totalement perdu au début en tant que réfugié, je me sens ici chez moi parmi toutes les cultures différentes.» Abobakar Sediq Miakhel, étudiant

Pour Abobakar Sediq Miakhel, la différence avec le monde auquel il a échappé il y a trois ans ne peut être plus importante. À l’époque, il est arrivé en Belgique avec sa famille, en tant que réfugié afghan. À Bruxelles, ses notes brillantes ont attiré l’attention de ses professeurs à l’école secondaire et il a pu présenter sa candidature à l’UWC grâce au programme Boost de la Fondation Roi Baudouin, qui cherche à offrir des opportunités aux jeunes défavorisés.

Vue en plein écran Les étudiants Gabriel Wigny et Abobakar Sediq Miakhel.

"C’est un soulagement d’être ici, avec des élèves du monde entier", confie Abobakar. "Alors qu’à Bruxelles, je me sentais totalement perdu au début en tant que réfugié, je me sens ici chez moi parmi toutes les cultures différentes." Ses résultats scolaires étant excellents, il a depuis posé sa candidature pour faire des études de physique dès l’an prochain à l’Université Columbia aux États-Unis. L’UWC dispose d’un fonds distinct pour aider ses élèves diplômés à obtenir une bourse pour étudier aux États-Unis.

Avec 30 condisciples du Japon, alumni et chercheurs du Japon, de Hong Kong, des Pays-Bas, des États-Unis et de France, il travaille au développement d’une app pour aider les migrants à apprendre la langue de leur pays d’accueil avec l’aide de l’intelligence artificielle. "C’est ma façon de rendre quelque chose, non seulement à l’Afghanistan, mais au monde entier pour les opportunités que l’on m’offre ici", explique Abobakar. Il reçoit l’aide juridique et financière d’un ancien élève d’UWC. "Pour moi, c’est le modèle du futur", explique Bardai. "Je pense que l’enseignement doit davantage encourager l’esprit d’entreprise et être en mesure d’imaginer des solutions aux problèmes du monde."

Ces trois prochaines années, il souhaite pousser ses élèves dans cette direction. "Nous leur demanderons d’essayer de trouver des solutions au problème climatique, par exemple en effectuant des recherches sur l’environnement, ici dans la baie, ou en proposant des mesures stratégiques. "Trouvez une solution, testez-la, demandez du feedback et du financement aux anciens élèves, et faites passer votre initiative à un niveau supérieur". Le défi consistera bien entendu à combiner cet esprit d’entreprise avec notre programme d’enseignement, déjà très chargé. Mais je suis convaincu que l’enseignement du futur se situera à ce carrefour."

Que faire pour être accepté à l’Atlantic College? Les élèves d’Atlantic et des 17 autres établissements du réseau mondial United World Colleges (UWC) sont sélectionnés par des comités nationaux essentiellement composés d’anciens élèves. En Belgique, le comité est présidé par Harold Boël, CEO du holding familial Sofina et ancien élève d’Atlantic College. Pendant l’été, de courtes sessions de cours sont organisées en Belgique, à l’image de camps d’été, où les jeunes sont plongés dans l’univers d’UWC. Ce n’est pas un must, mais une bonne introduction. Elles sont suivies par une journée d’information et les candidats sont ensuite interrogés sur leur motivation et leur engagement. Ils doivent fournir une lettre de recommandation de trois professeurs et un commentaire de leurs parents. La sélection se fait en trois tours, au cours desquels les candidats doivent rédiger des dissertations, suivis d’une interview où l’on examine notamment leur capacité à s’adapter à différentes cultures. Le jury établit ensuite un classement des candidats et répartit les fonds disponibles pour l’année en fonction de la situation financière des parents, qu’ils doivent clarifier dans un document séparé. Parmi les 58 candidats de l’an dernier, 12 ont été sélectionnés. «Cette année, nous nous dirigeons vers une centaine de candidats», explique Basiel Bogaerts, porte-parole d’UWC Belgique. «L’an dernier, 75% des jeunes sélectionnés ont bénéficié d’une bourse totale ou partielle. Hélas, nos fonds sont limités. Les dons proviennent d’anciens élèves et de la Loterie Nationale.» Ensuite, les écoles choisissent elles-mêmes les catégories d’élèves et les différentes nationalités qu’elles souhaitent accueillir. Les candidats peuvent faire part de leurs préférences, mais n’obtiennent pas toujours l’école de leur choix. Il existe une autre procédure de sélection via le programme de sélection mondiale où les chances d’obtenir l’école de son choix sont plus élevées, mais dans ce cas, les étudiants ne peuvent pas prétendre à une bourse d’étude.