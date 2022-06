La célèbre collection de 60.000 bouteilles de vin du palais Coburg

À Vienne, le palais Coburg est connu pour ses 33 suites luxueuses et pour avoir accueilli des négociations historiques, comme celles qui ont débouché sur l'accord iranien sur le nucléaire. Mais en sous-sol, les visiteurs doivent retenir leur souffle. Dans six caves à vin thématiques, le palais abrite 60.000 bouteilles – dont certaines vieilles de quatre siècles – d'une valeur totale de 20 millions d'euros. Le prix de certaines bouteilles peut atteindre 120.000 euros. Et oui, vous pouvez les déguster dans le restaurant étoilé du palais.