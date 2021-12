Lorsqu’une Porsche ou une Ferrari est trop banale

"Over-the-top sportcars": c’est ainsi que The New York Times – qui peut difficilement être taxé de snobisme – a baptisé ces voitures plus tôt cette année. "Hypercars" est cependant le terme le plus souvent utilisé pour ces bolides destinés aux personnes qui ne se contentent plus d’une Ferrari ou d’une Aston Martin. Ces voitures sont très recherchées. Et c’est un euphémisme: on se les arrache.

Dès que Mercedes-Benz a émis l’idée qu’il pourrait produire une voiture de sport basée sur ses voitures de Formule 1, elle s’est vendue comme des petits pains. "Dès la diffusion des premiers communiqués sur ces voitures, nous avons été inondés de mails et de coups de fil", explique le porte-parole de Mercedes, Bastien Van Den Moortel.

Pour les candidats à l’achat d’une Mercedes-AMG Project One, le prix de départ de 1,7 million d’euros était le cadet de leurs soucis, contrairement au nombre d’exemplaires limité à 275 unités. Mercedes a refusé de nous communiquer le nombre d’unités vendues en Belgique, mais il est certain qu’elles s’étaient vendues des années auparavant et que de nombreux acheteurs potentiels ont été déçus.

Il s’agit de voitures destinées à ceux qui possèdent déjà une Ferrari ou une Porsche "normale", qui ne s’en satisfont plus, et qui disposent d’un budget important. Les "hypercars" coûtent par définition plus de 1 million d’euros et les montants peuvent être cinq fois plus élevés. "Le profil des acheteurs? Ils ne cherchent pas des deuxièmes ou troisièmes voitures. Ils en possèdent souvent entre cinq et dix, parfois plus, certains d’entre eux étant de véritables collectionneurs", expliquent les spécialistes du secteur.

Fibres de carbone très chères

En plus de leur prix élevé, les hypercars partagent la caractéristique d’être des voitures de sport très légères. Vu l’importance de leur tenue sur route et sur circuit, les lois de l’aérodynamique dictent en grande partie leur design. Résultat: la plupart de ces hypercars se ressemblent.

Les efforts déployés par les concepteurs pour réduire leur poids frisent l’absurde. Prenez le logo de l’Aston Martin sur l’Aston Martin Valkyrie – une hypercar de 3,8 millions de dollars (3,3 millions d’euros) – dont 150 exemplaires maximum ont été construits. La voiture ne comprend pas un gramme d’acier et sa solidité repose entièrement sur les fibres de carbone, très chères. Dans la recherche quasi maniaque d’économies de poids, même le logo a été passé au crible. D’autres marques ont décidé de remplacer le macaron de leurs modèles sportifs par un autocollant, mais les Britanniques trouvaient que ce n’était pas approprié pour la Valkyrie. Ils ont donc opté pour une solution intermédiaire: un badge en aluminium d’une épaisseur de 70 microns, soit 30% plus fin qu’un cheveu humain. Et avec un poids de 0,4 g, une fraction des 112 g du logo Aston Martin apposé sur une DBS "normale."

Formule 1

Avec Project One, Mercedes-Benz souhaitait commercialiser un maximum de voitures de sport Formule 1. Ce modèle est équipé du même moteur hybride que celui de la voiture de Lewis Hamilton, qui espère devenir cette année champion du monde pour la huitième fois. Mais cela promet de ne pas être une sinécure. "Pour démarrer le moteur d’une voiture de Formule 1, vous avez besoin de deux ingénieurs et d’un ordinateur. Vous ne pouvez donc pas faire cela avec une voiture de série dont le démarrage se fait via un simple bouton", explique Van Den Moortel. Et la durabilité du moteur doit également être améliorée. Cette saison, Lewis Hamilton en est déjà à son cinquième moteur, ce qui est inacceptable pour une voiture "ordinaire".

La Bugatti Chiron, dont les acheteurs doivent se dépêcher s’ils veulent acquérir un des 40 derniers exemplaires de cette voiture de 2,4 millions d’euros, est un peu la dernière hypercar qui n’utilise qu’un moteur à combustion. Presque toutes les hypercars sont au moins hybrides et parfois même 100% électriques.

0,4 g Le logo de l'Aston Martin Valkyrie ne pèse plus que 0,4 g contre 120 g pour le logo d'une Aston Martin classique.

Le marché des hypercars est en plein essor. La crise du coronavirus semble avoir encore apporté du vent dans les voiles du secteur. L’an dernier, selon le bureau d’enquêtes The Business Research Company, un montant record de 13,2 milliards de dollars (11,6 milliards d’euros) a été consacré à l’achat d’hypercars. Cette année, on s’attend à une hausse de 38%, ce qui devrait porter le chiffre d’affaires du secteur à 18,3 milliards de dollars. Et cette croissance devrait s’accélérer pour atteindre 71 milliards d’euros à l’horizon 2025. Les constructeurs automobiles embraient. Ferrari, par exemple, dispose désormais d’une série distincte d’hypercars sous le nom d’Icona. Fin novembre a vu apparaître le troisième modèle de cette série: la Daytona SP3. Le bolide, dont 599 exemplaires maximum seront fabriqués, coûtera 2 millions d’euros et sera initialement réservé aux clients qui ont déjà plusieurs Ferrari dans leur garage.

C’est un marché dont tout producteur automobile qui se respecte souhaite profiter. Les marques Ferrari, Porsche, Lamborghini ont toutes une hypercar ou y travaillent. Par ailleurs, on trouve les petits producteurs de niche comme Pagani, Koenisgsegg et Rimac.

13,2 milliards usd L’an dernier, un montant record de 13,2 milliards de dollars (11,6 milliards d'euros) a été consacré à l'achat d'hypercars.

Mais la mise au point d’une hypercar n’est pas sans risque. Des constructeurs expérimentés comme Aston Martin s’y sont presque cassé les dents. La première Valkyrie devait être livrée l’an dernier à son premier client, mais de nombreux contretemps l’en ont empêché et il faudrait un miracle pour que son futur propriétaire la reçoive avant Noël. Le CEO d’Aston Martin, Tobias Moers (ex-AMG), a récemment admis dans The Financial Times que "les choses étaient hors de contrôle, mais que nous avions été très ambitieux". Moers fait référence au toit de la Valkyrie, dont la fabrication exige à elle seule six semaines de travail.

Pertes abyssales

La rentabilité est donc loin d’être acquise avec les hypercars. Le meilleur exemple est peut-être Bugatti, qui a plus ou moins inventé le concept il y a un peu moins de 20 ans. Sous les ailes du géant automobile Volkswagen, Bugatti a obtenu le champ libre pour produire la voiture de série la plus rapide au monde. Les coûts étaient au départ une considération secondaire. Conséquence? Bugatti s’est retrouvé dans le rouge pendant de nombreuses années.

Volkswagen n’a jamais communiqué de résultats distincts pour sa filiale la plus chère mais, dans le secteur, c’est un secret de Polichinelle que Bugatti n’a fait que coûter de l’argent à VW. Beaucoup d’argent. Ce ne fut donc pas une surprise lorsque Volkswagen a annoncé avoir revendu Bugatti cette année au Croate Mate Rimac, "l’Elon Musk des Balkans" et à sa marque de supervoitures éponyme.

La seule personne qui gagne de l’argent avec une hypercar est son premier propriétaire. Moyennant un peu de patience, les hypercars conservent généralement leur valeur vu qu’elles sont produites en nombre très limité, que la demande est supérieure à l’offre et que leur dépréciation est limitée.

77.000 euros Si la vitesse de pointe d'un peu plus de 400 km/h est atteinte à quatre reprises, la Veyron doit subir un entretien dont la facture s'élève à 77.000 euros.

Mais c’est sans compter avec les frais d’entretien. Avec une hypercar, ces derniers peuvent rapidement chiffrer. Une Bugatti Veyron a besoin de nouveaux pneus (35.000 euros) tous les 7.000 km, et si le propriétaire atteint à quatre reprises la vitesse de pointe d’un peu plus de 400 km/h, la Veyron doit être renvoyée chez le concessionnaire pour un entretien dont la facture s’élève à 77.000 euros.