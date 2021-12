Pour fêter heureux, fêtons cachés: "Il faut le voir pour le croire"

Les Belges fortunés qui n’hésitent pas à dépenser 200.000 euros pour une fête de mariage ou d’anniversaire délèguent le plus souvent l’organisation aux mains expertes de professionnels. Quatre "event planners" nous parlent de leur secteur hyperdiscret. "Nos clients souhaitent que leur fête soit inoubliable pour leurs invités."

Il n’est pas impossible qu’une star mondiale ait récemment donné le meilleur d’elle-même dans votre magnifique jardin. C’est ce que nous confie Laurent Lootens, le patron de l’agence événementielle knokkoise Lapin Quotidien. "Il nous arrive régulièrement de faire venir des chefs et des artistes du bout du monde, par exemple à Maldegem, pour une fête privée de 20 personnes."

Wealth | La vie des grandes fortunes En visite à l' Atlantic College au Pays de Galles | Où les princesses côtoient les réfugiés

au Pays de Galles | Où les princesses côtoient les réfugiés Qui allez-vous appeler? | Pour les concierges de riches , aucune porte n'est jamais vraiment fermée

, aucune porte n'est jamais vraiment fermée Hypercars | Pour ceux qui ne se contentent plus d'une simple Porsche ou Ferrari Wealth, vendredi 3/12, gratuit avec L'Echo.

Lootens fait partie du petit club d’organisateurs d’événements qui mettent tout en œuvre pour rendre les fêtes privées de nos riches compatriotes inoubliables. En Belgique, seule une poignée d’acteurs s’occupent des fêtes d’anniversaire, de mariage et autres événements marquants des riches familles. Le pire de la crise du coronavirus étant derrière nous, ce secteur connaît une croissance plus vigoureuse que jamais.

"Il serait exagéré de parler du retour des Années Folles, mais nous n’en sommes pas loin", estime Isabel D’Hulster, propriétaire depuis 2006 de l’agence événementielle Présence, installée à Roulers. "Nos clients disposent d’énormes budgets et ils ont vraiment envie de faire la fête. Avant la crise, il m’arrivait parfois de constater une certaine lassitude. Les fêtes avaient tendance à devenir normales et presque banales. Mais depuis la fin des restrictions, elles sont à nouveau très appréciées."

Avec une équipe de cinq personnes, D’Hulster travaille presque jour et nuit pour organiser des événements inoubliables pour ses clients, qui vont du chef d’entreprise très en vue au boucher qui a fait fortune. "Il s’agit de personnes pouvant se permettre de dépenser un budget important pour une seule soirée, parce qu’elles travaillent dur et souhaitent aussi se faire plaisir", explique Dimitri Verschueren de Panache Events, à Laethem Saint-Martin. Verschueren organise entre 40 et 60 fêtes par an, la plupart du temps pour des particuliers.

Oubliez la salle des fêtes du quartier ou un chapiteau dans le jardin. Ceux qui font appel à un organisateur d’événements optent pour du sur-mesure. Une fête de mariage de deux jours avec les meilleurs DJ du pays, Dimitri Vegas & Like Mike, qui a nécessité six semaines de travaux de construction et dix camions de fleurs, est un exemple qui parle à l’imagination. Ou encore: un mariage qui a eu lieu dans une grande tente qui respirait la grandeur d’un hôtel parisien et où le personnel portait des vêtements sur mesure. Même les savons faits main dans les toilettes avaient été choisis pour s’intégrer à l’ensemble.

Une fête de mariage de deux jours avec les meilleurs DJ du pays, Dimitri Vegas & Like Mike, et dix camions de fleurs, est un exemple qui parle à l’imagination.

"Nous créons régulièrement des concepts qui prévoient d’organiser la fête dans un environnement adapté, et dont les invitations ne sont pas en bristol, mais par exemple une vidéo qui s’inscrit parfaitement dans le thème", explique Bartel Van Iseghem, managing partner chez Meet Marcel, nommée meilleure agence événementielle au cours des quatre dernières années par le magazine spécialisé Experience Magazine. On trouve parmi ses clients de grandes banques, de grands groupes alimentaires et des marques de luxe, mais aussi de célèbres entrepreneurs.

Raconter une histoire

Ces dernières années, Van Iseghem a constaté un certain penchant pour le storytelling. La fête n’est plus une simple fête, mais raconte une histoire. "Lorsque vous vous adressez à nous avec un budget de 100.000 à 200.000 euros pour une fête d’anniversaire, nous cherchons d’abord à savoir qui vous êtes et ce que vous aimez", explique-t-il. "Par exemple, nous appelons cinq amis pour bien connaître la personne qui fête son anniversaire, et nous construisons ensuite une histoire autour de sa personnalité."

Même son de cloche chez les autres organisateurs d’événements. La plupart des fêtes exigent non pas des semaines, mais des mois de préparation. Pour créer une expérience inoubliable. "L’objectif est de rendre un moment par nature fugace aussi tangible que possible. L’organisateur souhaite que les invités se souviennent longtemps de la fête", explique Dimitri Verschueren.

"Lorsque vous vous adressez à nous avec un budget de 100.000 à 200.000 euros pour une fête d’anniversaire, nous cherchons d’abord à savoir qui vous êtes et ce que vous aimez." Bartel Van Iseghem Meet Marcel

"Même si notre clientèle estime qu’il est important de montrer certaines choses à leur réseau ou à leurs amis, je ne parlerais pas de snobisme. Au contraire", ajoute Bartel Van Iseghem. "Les gens aiment vivre des expériences. Un chef d’entreprise ne se contente plus de s’offrir une Porsche pour ses 40 ans, mais préférera organiser une grande fête pour ses amis et sa famille. La crise du coronavirus a fait comprendre qu’il ne fallait pas chercher à posséder des biens matériels, mais à vivre des expériences."

Toutefois, cela ne signifie pas que tout le monde peut profiter de ces fêtes. Les clients des organisateurs d’événements tiennent à protéger leur vie privée. "Si vous n’y étiez pas, vous ne l’avez pas vu et vous ne le verrez jamais", résume Isabel D’Hulster. "La plupart des fêtes que nous organisons ont lieu dans la plus grande discrétion. Pas de bling-bling à l’extérieur, mais uniquement côté intérieur", ajoute Laurent Lootens, qui explique cette tendance par l’émergence des réseaux sociaux. "Nos clients se sont rendu compte qu’il valait mieux éviter certaines choses pour ne pas être exposés."

Chez Meet Marcel, on ne dit pas autre chose. Comme les particuliers, les entreprises aussi se méfient des réseaux sociaux. "Auparavant, nous pouvions annoncer pratiquement tous les événements corporate sur internet. Ce n’est plus le cas. Tout est affaire de perception, et les entreprises sont terrifiées à l’idée de provoquer une polémique sur internet à cause d’un événement prestigieux", explique Van Iseghem, qui travaille régulièrement pour des multinationales. "Nous essayons de garder ces événements sous le radar, car le management ne veut pas donner l’impression de dépenser beaucoup d’argent pour des fêtes et des événements."

2 millions euros En Europe de l'Est ont lieu des fêtes privées dont le budget peut aller jusqu'à 2 millions d'euros.

La discrétion est devenue un must absolu pour un nouveau groupe de clients. Il s’agit de riches familles d’Europe de l’Est, qui ont fait fortune après la chute du communisme et qui souhaitent frimer. "Lors d’une conférence internationale au Portugal, j’ai failli tomber de ma chaise. J’ai entendu parler de fêtes privées de 2 millions d’euros. C’est énorme en comparaison avec les quelques centaines de milliers d’euros avec lesquels nous travaillons", poursuit Van Iseghem.

"Pour les budgets des fêtes de familles du Moyen-Orient qui vivent en Belgique, vous pouvez toujours ajouter un zéro." Laurent Lootens Lapin Quotidien

C’est la même chose avec de riches familles du Moyen-Orient vivant en Belgique. "Vous pouvez toujours ajouter un zéro à leurs budgets, mais, dans ce cas, vous devez tenir compte de nombreux extras", explique Laurent Lootens, le patron de Lapin Quotidien. "Il faut notamment tenir compte des sensibilités religieuses. Vous ne pouvez pas emmener une collaboratrice féminine lors des réunions préparatoires, vous ne pouvez pas vous adresser à l’épouse, et l’alcool est interdit pendant la fête. Mais ce n’est pas du tout ennuyeux: nous avons déjà organisé une fête d’anniversaire de trois jours. Je n’ai jamais su quel âge avait la dame que nous avons fêtée", raconte-t-il en riant.

Bacchanales

Pour l’instant, on ne parle pas de telles bacchanales chez les clients privés belges. Même si les organisateurs d’événements sont unanimes: à cause de la crise du coronavirus, l’envie est grande de faire la fête. "Tout le monde a été obligé d’appuyer sur le bouton ‘pause’ pendant un an et demi. Avec la fin des restrictions, les fêtards veulent se divertir. Alors qu’auparavant un DJ ou un orchestre était suffisant, il faut aujourd’hui au minimum trois groupes de musique, et de préférence un numéro spécial en prime. Et j’ai l’impression que le nombre d’invités a augmenté", explique Isabel D’Hulster.

Chez Panache Events, on s’attend à un effet boule de neige. "La dynamique doit se remettre en route. Mais après les premières fêtes, les invités y reprendront goût et souhaiteront eux aussi organiser quelque chose. Inviter et être invité, et c’est reparti", ajoute Dimitri Verschueren. "N’oubliez pas que la plupart des clients voient l’organisation d’une fête comme une forme d’entreprise. ‘Ah, si je choisis une tente un peu plus grande, je pourrai inviter plus de monde et le coût moyen baissera’, pensent-ils. Cela peut sembler bizarre, mais c’est ainsi que ça fonctionne."

"Si je choisis une tente un peu plus grande, je pourrai inviter plus de monde et le coût moyen par personne baissera, pensent-ils. C’est un peu bizarre, mais c’est ainsi que cela fonctionne." Dimitri Verschueren Panache Events

L’année 2022 s’annonce déjà très chargée. À cause du report de nombreux événements, de nouvelles demandes et des fêtes planifiées de longue date, les organisateurs d’événements devront mettre les bouchées doubles. Même si la hausse des prix, les problèmes d’approvisionnement et le manque de personnel pourraient venir gâcher la fête. La pénurie de personnel en particulier se fait déjà sentir. Dimitri Verschueren, de Panache Events, cherche activement du renfort, tandis que Meet Marcel et Présence ont réussi à garder tout le monde à bord, mais soulignent que le défi reste important.

"Pendant les périodes de confinement, de nombreux travailleurs de l’horeca et du divertissement se sont tournés vers d’autres secteurs. Lorsqu’ils reviennent chez nous, ils ont d’autres attentes en termes d’heures de travail et de salaire", explique D’Hulster, qui souligne qu’il s’agit exclusivement de travail de soir et de week-end. "Nous savons quand commence la préparation d’une fête, mais jamais à quelle heure elle se termine. C’est lourd, mais nous sommes heureux quand un client est satisfait."

Dans le segment du luxe absolu, dans lequel évoluent ces quatre organisateurs d’événements, les clients sont peu nombreux. La plupart des entrepreneurs ou des riches familles ont leur "propre" agence d’organisation d’événements à laquelle ils font appel pour toutes leurs occasions festives. Le secteur des fêtes privées pour les riches Belges est donc un monde très restreint et très compétitif. "Nous connaissons tous nos concurrents ainsi que leur réputation, mais cela ne va pas plus loin. Peut-être devrions-nous organiser une fête pour faire connaissance. Si nous trouvons le temps pour le faire, car notre carnet de commandes déborde", conclut Dimitri Verschueren en riant.