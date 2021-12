De places VIP pour une finale de coupe du monde à guichets fermés ou un dîner avec le pape? Les "exauceurs de vœux" des super riches réussissent à ouvrir toutes les portes. "Les gens expriment de nouveaux souhaits en permanence et ensuite, c'est à nous de jouer."

"Qu'est-ce qui est spécial?" Au volant de sa BMW bleue, Kristiaan Polgar hausse les épaules. Le fondateur et patron de de la société brugeoise VIP & Butler Services Group ne s'étonne plus de rien. Avec son entreprise – active depuis 2013 – il répond à tous les souhaits de ses clients. Chaque jour – avec un majordome résident – ou de temps en temps – pour une "gender reveal party". "Ce qu'une personne considère comme un peu fou, une autre le trouvera banal. Une de mes clientes est une Russe qui vient ici chaque année pour ses opérations de chirurgie esthétique. Elle ne fait rien, un majordome doit l'habiller et la déshabiller et la mettre au lit. Pour un autre client, je me rends tous les mois à Paris avec un jet privé pour acheter 12 macarons. Tout le monde agit selon ses possibilités."

Wealth | La vie des grandes fortunes En visite à l' Atlantic College au Pays de Galles | Où les princesses côtoient les réfugiés

au Pays de Galles | Où les princesses côtoient les réfugiés Qui allez-vous appeler? | Pour les concierges de riches , aucune porte n'est jamais vraiment fermée

, aucune porte n'est jamais vraiment fermée Hypercars | Pour ceux qui ne se contentent plus d'une simple Porsche ou Ferrari Wealth, vendredi 3/12, gratuit avec L'Echo.

Polgar fait partie du petit club des acteurs belges offrant des services de conciergerie, un secteur relativement nouveau et qui trouve ses origines dans les hôtels de luxe, où une armée de collaborateurs se tient prête à répondre à tous les souhaits des clients. Lorsqu'il est apparu qu'un marché potentiel existait en dehors du secteur hôtelier, c'est-à-dire à la fin des années 1990, plusieurs entreprises spécialisées ont vu le jour. Leur popularité s'est développée avec la hausse du nombre de riches ayant de plus en plus d'argent, et de moins en moins de temps.

Le terme concierge se réfère au "comte des cierges" français, le nom donné aux serviteurs qui, au Moyen Âge, étaient chargés de s'occuper des invités et de veiller à ce que des bougies soient installées et allumées dans toutes les pièces. Aujourd'hui, il existe des services de conciergerie sous de nombreuses formes: de géants mondiaux aux noms ronflants comme Quintessentially ou Knightsbridge Circle, en passant par de petits acteurs locaux servant une multitude de clients. Avec ses 3.000 clients, l'entreprise de Polgar compte parmi les plus importantes dans notre pays.

Stars du football

"Cela fait des années que nous proposons des majordomes traditionnels résidents", explique Polgar. "Mais depuis deux ans, nous proposons aussi une version plus moderne de ce service: les life style managers. Ils aident nos clients – à distance – à régler leurs petits soucis et répondent à leurs désirs quotidiens. Le public cible est très varié, allant de managers et CEO à des titulaires de professions libérales et des stars du football."

Par une belle journée d'automne, Polgar – habillé d'un costume trois-pièces – nous donne quelques exemples de souhaits. Il peut s'agir d'entretenir la maison et de s'assurer que le frigo soit rempli de produits frais – même si personne n'occupe la maison pendant des semaines – ou d'acheter des billets de dernière minute pour des événements exclusifs, de faire venir des chefs étoilés dans la maison ou d'organiser des voyages entièrement personnalisés. Ses clients paient une cotisation de 1.200 euros par an et s'acquittent des frais et des heures prestées par les life style managers. Ils communiquent leurs désirs via un tableau de bord en ligne.

«Tout n'est pas possible. Nous devons rester dans les limites du légal.» Kristiaan Polgar, fondateur et patron VIP & Butler Services Group

Le programme de la journée comprend le déménagement d'un homme d'affaires américain. Il en a assez du climat des affaires en Belgique et part en Italie. Une équipe de déménageurs italiens doit venir vider l'appartement situé le long des quais à Anvers – meubles massifs, grands lustres, tapis en peau de vache. Mais à l'heure du rendez-vous, il n'y a personne.

Un sac-poubelle d'anciens vêtements

Pour tuer le temps, Polgar emballe quelques œuvres d'art d'un autre client dans des boîtes en carton et des rouleaux de plastibulles qui se trouvent dans son coffre. "Nos clients font souvent circuler leurs œuvres d'art d'une maison à l'autre", explique-t-il tout en emballant un vase turquoise qui témoigne d'un goût insolite. "Mais à cause de la crise du coronavirus, les listes d'attente des entreprises spécialisées en transport d'œuvres d'art sont longues. C'est pourquoi nous essayons de nous en occuper nous-mêmes." Un peu plus tard, il sort un sac-poubelle noir du siège arrière: des anciens vêtements d'un client. "Chaque saison, sa garde-robe est entièrement renouvelée et c'est à nous de nous occuper de ses vieux vêtements."

«Dans la première phase, nous apprenons à connaître nos clients: leurs préférences, la date d'anniversaire de leur femme et celle de leur maîtresse.» Peter Anderson, Managing director Knightsbridge Circle

Même s'il est le patron de son entreprise, Polgar met souvent la main à la pâte. Une question de principe, explique-t-il, en racontant qu'il travaille sept jours sur sept et ne prend pratiquement jamais de vacances, et certainement pas en été, étant donné qu'il part en voyage avec ses clients. "Je veux donner le bon exemple. Pour ce travail, il faut être passionné. D'ailleurs, je ne le considère pas comme un travail, mais comme une vocation."

Avant de changer de vie, ce gestionnaire de crise de 45 ans travaillait dans le secteur bancaire, mais après une année sabbatique, il a décidé de tout vendre. "J’ai suivi une formation de majordome au British Butler Institute, et j'ai lancé cette entreprise avec mes propres capitaux. Ce secteur a encore quelque chose d'authentique. Je le considère comme une opportunité de laisser quelque chose derrière moi."

Entre-temps, il est presque 10 heures et les déménageurs italiens n'ont toujours pas montré le bout de leur nez. Polgar laisse Emmanuel, son Operations Manager, dans l'appartement – "Vérifie bien que les cornes en ivoire soient bien emballées, car elles sont fragiles" – et se rend à l'aéroport de Deurne pour un autre rendez-vous. Dans la voiture, il appelle un autre client qui est en voyage à Ibiza. Sa femme souhaite rester une semaine de plus, et il a donc besoin d'un deuxième jet privé."

«Je possède un carnet entier de coordonnées d'escort girls, mais mes clients doivent appeler eux-mêmes.» Kristiaan Polgar, fondateur et patron VIP & Butler Services Group

Y a-t-il des choses qu'il n'arrive pas à régler? "Un de mes clients russes voulait atterrir avec son hélicoptère sur la Grand-Place de Bruges. Ce n'était pas possible, parce que nous devions rester dans les limites du légal. La prostitution est aussi difficile. Je possède un carnet entier de coordonnées d'escort girls, mais mes clients doivent appeler eux-mêmes. Et il n'est pas question de me mêler de drogues, nous ne pouvons même pas donner un Dafalgan à nos clients."

Vu que sa centaine de collaborateurs ne peuvent tout résoudre, Polgar travaille avec près de 200 partenaires. L'un d’entre eux est Kiarash Nabavieh, le patron de Flyetic, une entreprise qui souhaite rendre les vols privés durables. À l'aéroport de Deurne, les deux partenaires discutent de la situation du secteur après la crise du coronavirus. Vu que certains clients refusent de prendre les vols commerciaux, la demande de jets privés a bondi. Non seulement les prix ont augmenté de 30% en un an, mais les vols sont réservés en un clin d'œil et il n'est plus possible d'être flexible avec les heures de départ, ce que les personnes qui déboursent 20.000 euros pour un vol ne comprennent pas toujours.

Marques de luxe

Polgar a dû, un jour, sortir 4.000 euros de sa poche parce que le prix d'un vol avait beaucoup augmenté entre le moment de l'offre et l'approbation par le client. Il a décidé de prendre ces frais à sa charge, en espérant les récupérer à terme. "Il s'agissait d'un patron d'entreprise en train de tester nos services. S'il est satisfait, il compte proposer nos services de life style en tant qu'avantage extralégal à tous les membres de son conseil d'administration. De plus en plus d'entreprises proposent des services de conciergerie dans leur package salarial."

«Hélas, il n'existe que peu d'hôtels en Wallonie suffisamment luxueux pour nos clients.» Kristiaan Polgar, fondateur et patron de VIP & Butler Services Group

En plus de ses partenaires habituels, Polgar collabore avec des marques de luxe. "Nous ne sommes pas de gros clients, mais nous devons tous les avoir comme fournisseurs." Il prospecte régulièrement en Belgique et à l'étranger. "J'ai récemment été invité par l'Office du tourisme de Wallonie. Hélas, il n'existe que peu d'hôtels en Wallonie suffisamment luxueux pour nos clients. En Belgique, les normes sont différentes de celles de l'étranger. Pour un Belge, il est déjà difficile d'ouvrir sa boutique pour un client qui souhaite faire des achats en dehors des heures d'ouverture."

Ensuite, après un détour par le futur hôtel 5 étoiles à Anvers, Botanic Sanctuary, où Polgar propose des services de majordome pour les suites les plus chères, le coup de fil libérateur arrive. Les déménageurs italiens sont là. "Ils ont l'air travailleurs, mais la communication est difficile", explique l'assistant Emmanuel. "Prépare Google Translate, car ils ne parlent que l'italien."

Brosse de WC en argent

De retour sur les quais, nous trouvons un homme habillé d'un pantalon noir de marque Adidas, et d'un T-shirt avec le message "My truth is not yours" en train d'emballer une brosse de WC en argent dans du plastique. Ses trois collègues démontent le lit. Avec cinq heures de retard, le déménagement peut enfin commencer, avec une fausse note, car le lift n'est pas suffisamment haut. "Je les ai pourtant avertis", rugit Polgar. "Avec ces hauts plafonds, c'est comme si nous étions au sixième étage et non au quatrième."

Il ne reste que l'escalier pour tout déménager, car l'ascenseur du bâtiment est ancien, et donc fragile. Polgar devra attendre sept heures avant que tout soit enfin dans le camion de déménagement, y compris le fragile squelette d'émeu que la femme du client trouve tellement beau. Mais il ne se laisse pas abattre. Sa devise: "Never focus on the negative." "C'est le métier à la fois le plus difficile et le plus beau au monde", explique-t-il en rentrant chez lui à la nuit tombée. "Je le fais pour le sourire de mes clients. Si, à la fin d'une journée de dur labeur, ils disent 'Avec vous, ça marche toujours sur des roulettes', c'est la plus grande reconnaissance que vous puissiez avoir."

VIP and Butler Services Group La société brugeoise VIP and Butler Services Group est active en Belgique depuis 2013 et emploie 98 personnes. Elle compte 3.300 clients, dont 200 à l'étranger. Elle propose des majordomes – 14 résidents et 12 pouvant intervenir à la demande –, des life style managers et des services occasionnels. En outre, les clients peuvent faire appel à un chauffeur et commander leurs plats préférés auprès des chefs de l'entreprise. Le fondateur, Kristiaan Polgar, organise lui-même des formations de majordome – la Butler Academy – à Bruges et en Ouganda, où ses étudiants apprennent notamment à rester éveillés pendant 72 heures et à refuser les avances féminines de manière élégante. Il travaille lui-même régulièrement en tant que majordome. Dans son "wall of fame", on trouve des noms comme les présidents américains Barack Obama et Donald Trump, ainsi que la star de cinéma Judi Dench.