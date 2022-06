"Vous avez intérêt à entraîner votre œil avant de commencer une collection d'art"

Vous avez à la fois l'envie et les moyens de démarrer une collection d'œuvres d'art, mais vous ne savez pas par où commencer? Benedicte Goesaert a la réponse. En tant qu'"artist liaison", elle aide les amateurs à développer leur collection. "Plus vous avez d'argent à votre disposition, plus votre espace de jeu est important. Mais les principes de base sont les mêmes: achetez surtout des œuvres qui vous correspondent."