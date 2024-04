Débat Magnette-De Wever, Marc Coucke, Israël-Iran: les incontournables du week-end

L'Echo et De Tijd ont réuni Paul Magnette et Bart De Wever pour un débat exceptionnel à tout juste 50 jours des élections. L'homme d'affaires le plus connu du pays, Marc Coucke, dévoile sa stratégie, notamment en Wallonie. La situation au Proche-Orient ou encore la rentabilité de votre épargne sont également au menu de votre édition.

L’Echo et De Tijd ont réuni Bart De Wever et Paul Magnette pour une interview-événement. Au menu de cet entretien tendu entre les présidents du PS et de la N-VA : questions socio-économiques et avenir du pays. Un premier aperçu ? "Vous croyez à la croissance à crédit. Moi pas !", lance De Wever. Réplique de Magnette: "Je ne crois pas à la politique qui oppose les uns aux autres."

Politique toujours. Le décret Paysage a fait voler en éclats le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le vote de cette réforme dans l'enseignement supérieur a fait émerger une coalition inédite entre PS, Ecolo et le PTB. Est-ce le signe précurseur d'une alliance des gauches à venir ? Ou un cas isolé ? Quoi qu'il en soit, le monde entrepreneurial s'inquiète de la montée du parti marxiste en Wallonie.

Dynamiser l’entrepreneuriat dans notre pays, c'est la mission d'Emmanuelle Ghislain. La CEO de Pulse Foundation interpelle le politique avec trois recommandations: changer le paradigme des subsides, rassembler entrepreneurs et régulateurs, innover dans l'éducation pour que l'éducation devienne innovation...

Israël, l'Iran et Gaza

Au Proche-Orient, la situation reste très tendue, mais elle est marquée par un retour précaire à la retenue. La riposte d’Israël à l’attaque massive de Téhéran a été jusqu’ici très mesurée, et le régime iranien a choisi, dans sa communication publique, de l'ignorer.

À Gaza, il ne reste plus grand-chose du Hamas. Mais Israël est en train de perdre la guerre, à défaut d'avoir su lui donner un but politique, affirme l'historien et ancien diplomate Élie Barnavi lors d'une interview accordée à L'Echo. Selon lui, "la guerre à Gaza est terminée".

Marc Coucke

À travers son holding familial Alychlo, Marc Coucke et son CEO Pieter Bourgeois gèrent près d'1 milliard d'euros distribué entre 43 sociétés, dont la majorité se trouvent en Belgique. Tour d'horizon du portefeuille de l'homme d'affaires le plus connu du pays, en passant par la Wallonie. "En investissant à Brugelette et Durbuy, on veut inspirer", souligne notamment Marc Coucke.

Cybersécurité

Quelque 2.000 entreprises et institutions belges, selon les estimations, devront bientôt se conformer à des règles plus strictes en matière de cybersécurité. Les entreprises risquent jusqu'à 10 millions d'euros d'amende en cas de cybersécurité insuffisante. Et les dirigeants et managers d'entreprise seront désormais tenus personnellement responsables en cas de hacking.

Comment bloquer le rendement de votre épargne avant la baisse des taux?

Après leur ascension folle des deux dernières années, les taux directeurs devraient être abaissés dès le mois de juin en zone euro. Pour les investisseurs, le moment pourrait être venu de tirer une dernière fois profit des rendements attractifs qu'offrent les produits à revenus fixes, comme les bons de caisse, les comptes à terme ou les obligations.

Ce n'est pas triste, Venise

Pilotée par le Brésilien Adriano Pedrosa, la 60ᵉ Biennale de Venise donne la parole aux minorités et aux cultures invisibilisées. Dont la culture populaire, magnifiquement fêtée au pavillon belge.

Terminons par de la gastronomie. Rendez-vous au tout nouveau Cuines 33, à Knokke, pour y découvrir une carte de préparations aussi savoureuses qu'originales.

L'aéroport de Lille pense avoir ses chances contre le Goliath carolo

