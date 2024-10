Élections US, rénovation du PS, ligne de front en Géorgie et "plats signatures": les incontournables du week-end

Ce week-end, on se penche sur les ressorts de la folie MAGA et les élections US à venir. Avec un détour par les cuisines du PS, celles des plus grands chefs, mais aussi Cuba ou la ligne de front silencieuse entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud. Sans oublier une copieuse escale musicale. Bonne lecture!

Comment l'ignorer? Les élections US approchent à grands pas. Aussi, vous a-t-on concocté un menu spécial – et copieux.

Donald Trump aime les dictateurs, est traité de fasciste par d'anciens conseillers, tient des propos hallucinants et a un casier judiciaire. Et pourtant, des dizaines de millions d'Américains veulent qu'il revienne à la Maison-Blanche. Plongée dans le monde MAGA, moins gaga qu'on le croit. Quel est le secret du succès de Trump chez ses électeurs?

Et dans le monde entrepreneurial, cela passe comment? Comment les entreprises belges actives aux États-Unis perçoivent-elles les élections présidentielles américaines? Pour celles qui y sont, le marché est incontournable. Pour celles qui voudront y aller, cela pourrait devenir plus compliqué. Trump ou Harris, kif-kif bourricot pour le business des entreprises belges?

Enfin, tordons le cou à un canard. "La polarisation de la société américaine est un mythe", estime Tristan Cabello, historien, spécialiste des États-Unis et maître de conférences à l’université Johns Hopkins. "C’est quelque chose qu’on entend partout, mais c’est complètement faux: cette polarisation de la société américaine est en réalité fabriquée par les partis politiques."

Cuba, dans le noir

Tant qu'on est sur la route, on vous emmène en Géorgie. Où près de 20% du territoire national est occupé par la Russie. Depuis la guerre de 2008, Tbilissi a perdu les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Dans les villages situés le long de la ligne d'occupation, la vie suit son cours entre sentiment d'abandon, déshérence et peur d'un regain de tensions.

Et à Cuba, dans la foulée. Les conséquences de la panne d'électricité générale qui a frappé les Cubains pendant quatre jours sont catastrophiques. Et seront durables. Pour la révolution cubaine, c'est la descente aux enfers.

Rénovation du PS

Vue en plein écran Pour le PS, c'est l'opposition, affirme le grand patron Paul Magnette. ©Christophe De Muynck

Mieux que les cuisines du Parti socialiste, celle des plus grands chefs. Sabato, version The 100 Food 2024, vous présente les 100 meilleurs "plats signature" de 100 grands restaurants.

Vue en plein écran

Les Nuits, nouvelle version

On termine par de la musique. En ce début novembre, le Bota inaugure un tout nouveau rendez-vous. Extensions automnales des Nuits Botanique, qui changent de formule, Les Nuits Weekender prônent la curiosité et l'accessibilité totale le temps d'un festival de trois jours.

Vue en plein écran Max Colombie/Oscar & the Wolf

Il compte parmi les artistes belges les plus acclamés chez nous, mais aussi à l'international. Pour son quatrième et nouvel album, Max Colombie, alias Oscar and The Wolf, ne se cache plus derrière des personnages fictionnels. Autobiographique, festif et dramatique comme un opéra en version club, "Taste" est envoûtant.

Les mines aurifères, un bon filon pour un portefeuille plaqué or?

Vue en plein écran ©Filip Ysenbaert