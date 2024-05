L'appel des entrepreneurs au monde politique, le rallye de l'or, bien remplir sa déclaration fiscale: les incontournables du week-end

Bien remplir sa déclaration fiscale, éviter le phishing, investir dans l'or: voilà quelques thématiques abordées ce week-end. À 15 jours des élections, on vous propose aussi un important chapitre politique, notamment avec un appel d'entrepreneurs belges. Et, pour se détendre, on part sur la Riviera. Bonne lecture!

Au-delà de cette attaque sur la taxation du patrimoine, dix CEO belges francophones interrogés par L'Echo lancent un appel au monde politique: la Belgique a d'urgence besoin d'un plan pour son avenir économique.

Publicité

Leur message sera-t-il entendu? Pierre-Yves Dermagne reconnaît qu'il faut "recréer de l'activité économique et industrielle en Wallonie". Mais le vice-Premier ministre PS veut aussi positiver: "Nous avons des pépites, des success stories en Wallonie et elles sont nombreuses. On n'est toutefois pas assez fiers de ce qu'on accomplit", souligne-t-il.

Vue en plein écran "On n'est pas assez fiers de ce qu'on accomplit, estime Pierre-Yves Dermagne. ©AURELIEN GOUBAU

Le Premier ministre sortant Alexander De Croo plaide pour sa part pour une sorte de "bon d'État pour la transition énergétique". Et assure: "Corriger le déficit budgétaire est parfaitement réalisable".

Inondations

Alors que l'IRM a émis une nouvelle alerte jaune pour des précipitations abondantes, les récentes inondations de la mi-mai posent la question de la vulnérabilité des Wallons face aux évènements pluvieux. Aujourd'hui, au moins un demi-million de Wallons résident dans des zones où ils risquent d'être victimes d'inondations.

Vue en plein écran Un demi-million de Wallons résident dans des zones à risque d'inondations ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Bpost et SPF Justice

L'enquête sur bpost bascule dans le camp du SPF Justice. Le député Michael Freilich (N-VA) a porté plainte au pénal. Il se pose des questions sur le fonctionnement de la plateforme qui gère le paiement des amendes. Et le SPF Justice a transmis des documents au parquet. Par ailleurs, dans un rapport provisoire, la Cour des comptes estime que la justice n'est pas à même de mener à bien son projet de numérisation. Et tire à boulets rouges sur le SPF Justice et sur le cabinet du ministre.

Guide Impôts

Comment bien remplir sa déclaration fiscale? Quelles sont ses nouveautés cette année? Faut-il faire confiance à la déclaration simplifiée? Comment déclarer les revenus ou les frais professionnels? Un crédit immobilier est-il encore intéressant fiscalement? Ces questions et de nombreuses autres sont au programme de notre Guide Impôts, un supplément spécial qui accompagne votre édition week-end.

Vue en plein écran

Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle s'invite au cœur de nos PC et smartphones. Les géants du net, Microsoft en tête, et les fabricants de PC se frottent les mains.

Vue en plein écran Brett Ostrum, corporate vice president de Surface chez Microsoft, lors de la présentation très attendue des "PC à l'IA", des ordinateurs où des outils d'intelligence artificielle générative sont intégrés directement dans son système d'exploitation Windows. ©Bloomberg

Le salon français VivaTech accueille aujourd'hui les plus grands intervenants et entreprises du secteur. Un succès permis notamment par Bernard Arnault et Emmanuel Macron.

Le phishing a plus d'un hameçon dans son sac

À peine un tiers des victimes de fraude en ligne récupèrent leur argent malgré une plainte fondée. Comment se prémunir du phishing? Que faire si vous tombez tout de même dans un piège? Dans quels cas retrouverez-vous votre argent?

L'or au sommet

Arme de défense face aux conflits mondiaux, l'or semble inarrêtable. Le cours de l'or a battu un nouveau record cette semaine, malgré le niveau élevé des taux d'intérêt, son adversaire séculaire. Ce rallye surprenant est alimenté par les achats massifs des banques centrales de pays émergents comme la Chine, où les particuliers et les spéculateurs ont pris le train de l'or en marche.

À Cannes, le marché du film

Du marché de l'or, passons à la Palme d'or. Le Festival de Cannes se termine ce week-end. Dans l'ombre, à l'abri des flashs des photographes et du célèbre tapis rouge, se joue le marché du film, un enjeu essentiel pour promouvoir les films d'aujourd'hui et donner vie à ceux de demain.

On reste sur la côte méditerranéenne avec le guide de voyage spécial "Riviera" de Sabato. De Marseille à Menton, découvrez nos hôtels, restaurants ou sorties coups de cœur: ces 10 joyaux cachés à Saint-Tropez, par exemple!

Vue en plein écran Le guide "Riviera" de Sabato propose de découvrir des coups de cœur de la côte méditrrannéenne. ©November Studio

Avec GBL, les 20 km de Bruxelles marchent encore vers des records

Vue en plein écran On attend une affluence record aux 20km de Bruxelles ce dimanche. ©Martins Zemlickis

Masih Alinejad: "La révolution reviendra en Iran, plus puissante que jamais"