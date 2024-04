L'avenir d'Audi Brussels, la réforme des pensions, le malaise de l'horeca: les incontournables du week-end

Le malaise de l'horeca

Et à propos de recharge électrique, voici dix choses à savoir si vous avez une voiture de société et une borne à domicile.

Après Liège, direction la Wallonie picarde et plus précisément Mont Saint-Aubert. Pourquoi ce village ? C'est là que nous avons rencontré notre invité politique de ce samedi, Jean-Luc Crucke. L'ancien ministre MR, désormais candidat pour Les Engagés, a entamé sa campagne électorale en randonnée itinérante. Avec lui, on a parlé stratégie électorale, dossiers prioritaires et dynamique des partis. "Le cirque politique, les gens en ont marre", assure Jean-Luc Crucke.

Le rêve d’être immortel peut-il devenir réalité ? Sommes-nous partis pour devenir des centenaires en pleine forme? "Pour la première fois, la perspective de vivre non seulement en meilleure santé, mais aussi plus longtemps n’est plus un rêve inaccessible", affirme le biologiste américano-britannique Venki Ramakrishnan. Mais entre les transfusions de sang d'adolescents et la reprogrammation des cellules souches, la route est encore longue et semée d’embûches.