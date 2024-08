L'innovation aux JO, le spectre de la récession, AB InBev, les subsides pour la recherche: les incontournables du week-end

L'innovation des entreprises aux Jeux olympiques, la course aux subsides européens pour les chercheurs belges, les marchés financiers inquiets, une interview du grand patron d'AB InBev, l'avenir du site d'Audi Brussels: voilà quelques thèmes de votre édition week-end. Bonne lecture !

Les universités francophones peinent à capter les subsides européens. À elle seule, la KULeuven décroche une fois et demi plus de fonds européens pour la recherche que toutes les universités francophones réunies.

Jeux olympiques

Les Jeux olympiques battent leur plein. Dans l'ombre des grands exploits sportifs, il y a des entreprises et leurs innovations, en particulier des équipementiers comme les Belges de Bioracer ou encore le géant Nike. Les vêtements ou le matériel peuvent avoir un impact de quelques (centièmes de) secondes qui font parfois toute la différence pour gagner une médaille.

AB InBev, l'un des principaux sponsors des JO, met tout en œuvre pour présenter ses bières sans alcool au monde entier. Ce n'est pas une coïncidence, car les ventes des grandes bières classiques Bud Light et Budweiser sont en baisse depuis des années. Michel Doukeris, son CEO, a accordé à L'Echo une interview exclusive: "Nous réalisons notre stratégie, mais le chemin est encore long" , souligne-t-il.

On reste à Paris. Mais on change de registre. La capitale française est-elle sur le point de reprendre à Londres le sceptre de principale place financière européenne? C'est une des questions que nous avons posé au Belge Dirk Lievens. En sa qualité d’associé de Goldman Sachs, il est non seulement un des grands "deal makers" de la mythique société de bourse, mais également un artisan de sa réflexion stratégique.