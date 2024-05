La course aux robots humanoïdes, l'État liste 84 entreprises stratégiques, le retour des "meme stocks": les incontournables du week-end

La course aux robots humanoïdes et le retour des "meme stocks" sont au cœur de notre offre week-end. Trois interviews marquantes sont également au programme, avec le président du MR Georges-Louis Bouchez, le patron de la SFPIM Koen Van Loo et l'opposant russe Leonid Volkov. Bonne lecture!

Elon Musk a prédit que d’ici 15 à 20 ans, plus d’un milliard de robots humanoïdes se promèneront sur notre planète. Sommes-nous vraiment à l’aube de cette révolution? Nos usines, cuisines et entrepôts seront-ils bientôt peuplés d’une armée de robots à l’apparence humaine, pour accomplir sans relâche nos tâches fastidieuses? Ou certains milliardaires prennent-ils un peu trop vite leurs rêves d’enfant pour la réalité de demain? L’évolution rapide de l’intelligence artificielle pousse en tout cas très sérieusement à des investissements considérables. La course pour le robot qui pensera comme un humain se chiffre en milliards de dollars!

Rares sont les Belges qui, comme Jan Rabaey, peuvent décrire avec autant de pertinence l'impact de la vague d'intelligence artificielle qui nous attend. "L’éventail des possibilités confine à l'absurde", nous annonce l'un des maîtres à penser de la Silicon Valley.

L'éventail des possibilités de ChatGPT s'est, lui, encore élargi. La dernière version de l'agent conversationnel peut rire, chanter et flirter. L’ami virtuel parfait nous tend-il les bras?

La stratégie de l'État fédéral

Lundi, la SFPIM - le bras financier de l'État - prenait tout le monde de court en annonçant avoir acquis 5% du capital d'Umicore. "Je préférerais que l'usine d'Umicore soit en Belgique", explique Koen Van Loo, administrateur délégué de la SFPIM. La SFPIM a dressé une liste de plus de 84 entreprises belges ou actives en Belgique présentant un intérêt stratégique pour l'économie du pays.

Le retour des "meme stocks"

Le retour de Roaring Kitty, le trader de GameStop, a réveillé les penchants les plus spéculatifs du marché boursier. Mais cette fois, Wall Street entre dans la danse, ce qui rend les paris encore plus risqués pour les petits chasseurs de bonnes affaires.

Un autre type d'investissement a le vent en poupe: près d'un investisseur belge sur trois détient ou a déjà acheté des crypto-actifs. La flambée des cours et la commercialisation des ETF bitcoin ont contribué à populariser l'investissement dans la crypto.

Bouchez veut réduire les aides sociales

À trois semaines des élections, le président du MR Georges-Louis Bouchez est notre invité politique. Il espère pouvoir constituer des majorités les plus au centre-droit possible après les élections du 9 juin et prône trois ou quatre réformes majeures, que ce soit en termes d'emploi, de fiscalité, d'énergie ou encore d'enseignement. "Il faut être un peu moins généreux sur les aides sociales", martèle notamment Georges-Louis Bouchez.

En matière d'emploi, l'explosion du nombre de malades de longue durée en Belgique constitue un des principaux défis. Pourquoi? Qui trouvera le remède? Que proposent les partis?

Comment améliorer la pension des femmes?

Rencontre avec Leonid Volkov

Ce fut une année dramatique pour Leonid Volkov, le chef de cabinet de l'opposant russe Alexeï Navalny. Quelques semaines seulement après la mort de son patron et ami dans un camp d’internement en Sibérie, il vient de survivre à une attaque menée avec un marteau et du gaz lacrymogène. "La terreur russe en Europe ne fera qu’augmenter", dit-il dans un entretien accordé à L'Echo depuis Copenhague.

Festival de Cannes

Pour terminer, rendons-nous à Cannes. Derrière le succès des projections du Festival, il y a l'ensemble des professionnels qui font tourner la machine. Certains déplorent leurs conditions de travail, d'autres assurent que les poches sous les yeux et le trou dans le porte-monnaie font partie de la magie.

