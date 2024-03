La nouvelle PAC, l'avenir du nucléaire, un spécial "fonds", Norah Jones: les incontournables du week-end

Changemakers

Depuis mardi, Biobest et AM-Team peuvent se targuer d'être les premiers Changemakers belges, un prix décerné par L'Echo et De Tijd pour mettre en lumière les entreprises qui proposent des solutions pour que notre planète reste vivable. Elles sont animées par une passion et des idéaux, mais comment transforment-elles des produits et des services écologiques en un business florissant? Rencontre avec leurs patrons, Jean-Marc Vandoorne, le CEO de Biobest, et Wim Audenaert, le CEO d'AM-Team.