La nouvelle ère Trump, le PTB au pouvoir, vos congés en 2025: les incontournables du week-end

Les conséquences de l'élection de Donald Trump, l'avis de Georges-Louis Bouchez sur la crise politique fédérale et la montée du PTB au pouvoir à Mons, l'interview du nouveau patron des patrons wallons Frédéric Panier ou encore des dossiers pratiques sur les congés et sur les offres de streaming: voilà quelques grands sujets ce week-end. Bonne lecture !

Une nouvelle ère Trump s'ouvre. Mais quelles conséquences aura-t-elle pour vous ? On se pose et on fait le point après le tourbillon d'informations consécutives à l'élection américaine. À quoi ressemblera cette nouvelle présidence Trump ? Si l'homme est imprévisible et son programme concret assez vague, une certitude: l'impact sera énorme.

L'élection de Trump, c'est aussi le triomphe du populisme. Elle pose maintes questions, par exemple sur la fracture entre "élites" et "citoyens ordinaires" ou encore sur notre rapport à l'individualisme et à la démocratie. Philosophe, historienne, Erica Benner a publié un ouvrage au titre évocateur: "Adventures in Democracy, The turbulent world of people power". Elle estime que "le point clé en démocratie est de trouver de nouvelles façons de se parler".