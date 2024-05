La rémunération des CEO, le succès de Vinted, les troubles sur les campus américains: les incontournables du week-end

En 2023, les CEO des entreprises du Bel 20 ont gagné en moyenne 3,29 millions d'euros , soit 23% de plus qu'en 2022. Un bond faussé par l'énorme bonus de 12 millions octroyé par Solvay à Ilham Kadri. Tim Van Hauwermeiren (argenx) a également dépassé une rémunération totale de 10 millions d'euros.

Vinted vidi vici

Plus grande plateforme en ligne d'Europe pour les vêtements de seconde main, Vinted est rentable pour la première fois. Découvrez comment l'entreprise basée à Vilnius est devenue l'une des entreprises techs les plus prospères d'Europe.

À propos de Vinted, mais aussi d'Airbnb, Uber et consorts: les revenus tirés de l’économie numérique sont désormais transmis au fisc par les plateformes. Dans quels cas sont-ils taxés? Quand risquez-vous une requalification?

Troubles sur les campus américains

Aux États-Unis, le soutien à la cause palestinienne s'intensifie. Des manifestations violentes, et réprimées, ont eu lieu sur plusieurs campus (Columbia, UCLA...). Pourquoi la Palestine mobilise-t-elle? Est-ce uniquement une expression de la gauche radicale? Quel sera l'impact sur la présidentielle à venir? Que révèlent ces troubles sur la société américaine?

"Dans l’Amérique actuelle, il est compliqué de faire valoir des idées progressistes", explique pour sa part la musicienne américaine Jessica Pratt. L'Echo l'a rencontrée pour la présentation de son nouvel album "Here in the Pitch", une ode aux légendes d’une Californie éternelle.