Les incontournables du week-end

Dans l'actu toujours: depuis ce vendredi et jusqu'au 13 août se tiennent à Glasgow les Mondiaux de cyclisme. Treize disciplines mettent un titre en jeu, avec en point d'orgue le championnat du monde sur route ce dimanche. Saviez-vous qu'une petite entreprise belge - ChronoRace - est à pied d'œuvre pour ce rendez-vous mondial? Elle est aussi incontournable pour de nombreux autres événements sportifs.

Du vélo, passons à l'auto. Le marché automobile d'occasion se porte très bien: sur les sept premiers mois de l'année, la hausse s'élève à 7,2%, selon l'organisation sectorielle Traxio. Combien coûte une voiture d'occasion? À quoi faire attention ? Au-delà du prix d’achat, d’autres types de frais sont à prendre en considération, comme les coûts des crédits et des assurances. Mon Argent fait le point.

En voiture d'occasion ou pas, pour beaucoup, la route des vacances se dirige vers le sud, et plus précisément vers la France. Mais vos investissements doivent-ils suivre le même trajet? Les holdings français font preuve d'une activité remarquable, avec des transactions en milliards d'euros et des réalignements stratégiques. Pourtant, la plupart des sociétés d'investissement parisiennes affichent des décotes considérables. Les holdings français sont-ils une bonne opportunité? C'est notre dossier Investir.