Les incontournables du week-end

Un reportage près de la gare du Midi à Bruxelles, les troubles sociaux chez Ryanair, une analyse sur les prix du gaz ou encore les phénomènes "Barbenheimer", "Baldur's Gate" et webtoon sont au menu de notre édition week-end. Bonne lecture!

On reste à Bruxelles, mais pour parler d'un tout autre sujet: la réforme des maisons de repos . En substance, la Région prévoit de supprimer des lits dans le privé au profit du public et du non-marchand. Les acteurs privés ont décidé d'introduire un recours à la Cour constitutionnelle.

Ces lundi 14 et mardi 15 août, les pilotes de Ryanair mèneront une nouvelle grève, la troisième en moins d'un mois. À l'aéroport de Charleroi, 88 vols seront annulés. Quelles sont les causes profondes du malaise social persistant chez Ryanair? Va-t-il durer?

Un jour plus tard, le 16 août, ce sera l'anniversaire de l'IRA. L'IRA? C'est l'Inflation Reduction Act, un paquet de mesures prises par Joe Biden qui, comme leur nom ne l'indique pas forcément, sont avant tout climatiques. Un an après son adoption, qu'est-ce qui a changé? Les États-Unis se rapprochent-ils de leurs ambitions de diminution des émissions de CO2? L'IRA a-t-elle affaibli l'Europe, en particulier son industrie?

On se projette encore un peu plus loin dans le calendrier : le 1er septembre, les frais générés pour les retards de paiement seront davantage encadrés. C’est donc la fin des frais de rappel excessifs et des méthodes de recouvrement abusives.