Les incontournables du week-end

C'est la question qui hante responsables politiques ou économiques, de même que les investisseurs: la Chine est-elle malade? Les déboires du promoteur Country Garden, longtemps réputé solide financièrement et désormais ultra endetté, font craindre une faillite aux conséquences incommensurables pour le système financier du géant asiatique. Mais ce n'est pas tout: les derniers chiffres économiques ont été décevants et Pékin a reconnu mercredi des "difficultés". Alors, le moteur de la croissance mondiale est-il enrayé? Est-ce grave, docteur? Notre analyse de la santé économique de la Chine.

La Chine n'est pas la seule source de soucis pour les marchés financiers. La hausse des taux occupe également les esprits. Plus globalement, le chaos grandissant – avec le changement climatique, les pandémies, les troubles sociaux et politiques – attise les craintes. Le journaliste Scott Patterson appelle les "rois du chaos" les investisseurs qui prospèrent dans un monde marqué par les catastrophes. Comment font-ils? C'est notre dossier Investir.

Bons d'État

Kinepolis a enregistré un semestre record entre janvier et juin. Et c'était avant le phénomène "Barbenheimer" cet été... L'industrie du film a-t-elle enfin digéré la crise du covid? La grève des scénaristes à Hollywood risque-t-elle de la fragiliser à nouveau? Quelle est la stratégie de Kinepolis? Réponses dans notre entretien avec Eddy Duquenne, le CEO de Kinepolis Group.

L'été, c'est aussi la période pour les jeunes de rentrer dans la vie professionnelle. Vous voilà diplômé, prêt(e) à vous lancer dans la vie active et peut-être à vous installer. Quels sont les changements, et quelles démarches cela implique-t-il pour vous et vos parents? Mon Argent fait le point.

C'est encore un peu les vacances... Et le soleil est de la partie. Alors venez, on vous emmène en balade. La Wallonie a désigné deux parcs nationaux, avec pour ambition de promouvoir de vastes espaces naturels remarquables, en alliant développement du tourisme et respect de la nature et de la biodiversité. Notre reportage au sein du Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse, où les gestionnaires veulent à tout prix éviter l'effet Durbuy...