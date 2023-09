Les incontournables du week-end

IPO d'Arm

Un rendez-vous de la semaine à venir concerne les marchés financiers: c'est l'introduction en bourse d'Arm, prévue jeudi prochain. Le champion britannique des micro-processeurs vise une valorisation boursière pouvant aller jusqu'à 52 milliards de dollars. Il devrait ainsi s'agir de la plus grande IPO de l'année à Wall Street et même dans le monde, et de l'une des plus importantes dans le secteur technologique depuis celle d'Alibaba à New York en 2014. Mais n'est-ce pas un pétard mouillé?